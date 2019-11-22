Смертельное ДТП в Харькове: Зайцева снова просит смягчить приговор

Елена Зайцева, которую приговорили к 10 годам заключения за смертельное ДТП в Харькове, подала кассационную жалобу в Верховный суд.

Она просит отменить приговор и прекратить производство или уменьшить срок заключения до 5 лет условного наказания, об этом в фейсбуке сообщила журналистка Татьяна Доцяк.

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Кассационный Уголовный суд Верховного суда Украины пока не взял жалобу к рассмотрению, поскольку она отвечает не всем установленным требованиям.

Адвокат осужденной, например, не объяснила, в чем именно заключается незаконность и необоснованность судебного решения. Защита Зайцевой имеет 15 дней со дня получения постановления (19 ноября – 24 канал), чтобы устранить эти и другие недостатки в жалобе.

Зайцева обещала признать любой приговор суда и честно нести ответственность, но на самом деле считает 10 лет тюрьмы за 6 смертей и 6 искалеченных людей слишком суровым наказанием,

– отметила журналистка.

В этой же жалобе Зайцева просит разделить возмещения с другим виновником аварии – Геннадием Дроновым. Она считает, что должна оплатить 30%, а 70% – Геннадий Дронов, другой виновник аварии. С такими же просьбами женщина ранее обращалась в апелляционный суд.

Отметим, осужденные Елена Зайцева и Геннадий Дронов до сих пор не выплатили 6 миллионов гривен компенсации семьям погибших в ДТП за трагедию. К этому их обязал суд.

Что известно о смертельном ДТП в Харькове

8 октября 2017 года на перекрестке улицы Сумской с переулком Мечникова в центре Харькова столкнулись автомобили Lexus и Volkswagen Touareg. Первым авто руководила 20-летняя Елена Зайцева, вторым – Геннадий Дронов. От столкновения авто Зайцевой вылетело на тротуар и насмерть сбило группу пешеходов. Жертвами аварии стали 6 человек, еще 5 получили ранения.

Суд по этому делу продолжался более года состоялось около 60 заседаний. И Зайцева, и Дронов на судебных дебатах признали свою вину в совершении аварии. Елену Зайцеву и Геннадия Дронова приговорили к 10 годам лишения свободы.

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