Смертельное ДТП в Харькове: Зайцеву снова отправят к наркологу

Зайцеву снова проверят на наркотики – суд по делу смертельного ДТП в Харькове назначил ей дополнительную экспертизу. Ходатайство о проведении экспертизы подала защита второго обвиняемого Геннадия Дронова.

Об этом сообщает "МедиаПорт".

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Местное издание отмечает, что речь идет о комплексной судебно-психиатрической и судебно-медицинской экспертизе.

Адвокаты Дронова попросили адресовать экспертам вопрос, находилась ли Зайцева в момент ДТП в состоянии наркотического опьянения или под воздействием других средств.

Защита самой обвиняемой был против повторной экспертизы – говорят, что акт осмотра Зайцевой врачом-наркологом и вывод по итогам осмотра является недопустимыми доказательствами. Адвокаты утверждают, что в документах имеются многочисленные грубые нарушения.

Осмотр обвиняемой фактически не проводился врачом Федирко, которая составила указанный акт осмотра и заключение,

– заявила защитник Зайцевой Юлия Козырь.

Прокурор также просил отказать в дополнительной экспертизе, заявив, что она нацелена на затягивание дела, а необходимые исследования уже проведены.

К слову, правоохранителям не удалось найти врача-нарколога, которая первой обследовала водителя автомобиля Lexus Алёну Зайцеву на факт употребления опиатов. Информации о ее выезде на оккупированную территорию также не имеется.

Напомним, 18 октября 2017 года на улице Сумской в ​​Харькове произошло смертельное ДТП с участием автомобилей Lexus и Volkswagen Touareg. В результате столкновения внедорожник выскочил на тротуар и влетел в пешеходов, что привело к смерти 6 человек. Автомобилем Lexus управляла 20-летняя Алёна Зайцева, которую суд взял под арест, водителем Volkswagen Touareg был Геннадий Дронов, которого суд тоже взял под стражу.