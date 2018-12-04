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      Смертельное ДТП в Харькове: Зайцеву снова отправят к наркологу

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      Зайцеву снова проверят на наркотики
      Зайцеву снова проверят на наркотики / Фото из открытых источников

      Зайцеву снова проверят на наркотики – суд по делу смертельного ДТП в Харькове назначил ей дополнительную экспертизу. Ходатайство о проведении экспертизы подала защита второго обвиняемого Геннадия Дронова.

      Об этом сообщает "МедиаПорт".

      Читайте также: "Скорость автомобиля Зайцевой – не важна": новый поворот в деле резонансного ДТП в Харькове

      Местное издание отмечает, что речь идет о комплексной судебно-психиатрической и судебно-медицинской экспертизе.

      Адвокаты Дронова попросили адресовать экспертам вопрос, находилась ли Зайцева в момент ДТП в состоянии наркотического опьянения или под воздействием других средств.

      Защита самой обвиняемой был против повторной экспертизы – говорят, что акт осмотра Зайцевой врачом-наркологом и вывод по итогам осмотра является недопустимыми доказательствами. Адвокаты утверждают, что в документах имеются многочисленные грубые нарушения.

      Осмотр обвиняемой фактически не проводился врачом Федирко, которая составила указанный акт осмотра и заключение,
      – заявила защитник Зайцевой Юлия Козырь.

      Прокурор также просил отказать в дополнительной экспертизе, заявив, что она нацелена на затягивание дела, а необходимые исследования уже проведены.

      К слову, правоохранителям не удалось найти врача-нарколога, которая первой обследовала водителя автомобиля Lexus Алёну Зайцеву на факт употребления опиатов. Информации о ее выезде на оккупированную территорию также не имеется.

      Напомним, 18 октября 2017 года на улице Сумской в ​​Харькове произошло смертельное ДТП с участием автомобилей Lexus и Volkswagen Touareg. В результате столкновения внедорожник выскочил на тротуар и влетел в пешеходов, что привело к смерти 6 человек. Автомобилем Lexus управляла 20-летняя Алёна Зайцева, которую суд взял под арест, водителем Volkswagen Touareg был Геннадий Дронов, которого суд тоже взял под стражу.

      СМЕРТЕЛЬНОЕ ДТП В ХАРЬКОВЕ: ХРОНИКА ПОСЛЕДНИХ СОБЫТИЙ
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      Теги: Новости Украины Новости политики Судьи Новости Харькова ДТП в Харькове
      Источник: 24 Канал
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