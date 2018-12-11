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      Смертельное ДТП в Харькове: Зайцеву снова проверили на наркотики, известны результаты экпертизы

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      Зайцеву снова проверили на наркотики, известны результаты новой экспертизы
      Зайцеву снова проверили на наркотики, известны результаты новой экспертизы / ru.tsn.ua

      Сотрудники Харьковского областного бюро судебно-медицинской экспертизы опять не смогли определить, была ли подозреваемая в смертельном ДТП Алена Зайцева под влиянием опиатов в момент аварии.

      Об этом сообщает МГ "Объектив".

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      В Киевском райсуде Харькова адвокат потерпевших Лариса Матвеева сказала, что в заключении судебно-медицинской экспертизы сотрудники Бюро указали, что у них нет достаточно данных, чтобы определить, была ли Алена Зайцева в момент ДТП под воздействием опиатов.

      Кроме того, Матвеева обратилась в дисциплинарную комиссию с жалобой на прокуроров. Адвокат потерпевших считает, что обвинение неверно квалифицировало смягчающие обстоятельства вины Зайцевой, поскольку ущерб потерпевшим возмещен в полном объеме и поэтому это не может смягчить ее вину.

      Известно, что судья решил перенести заседание суда на 14:00 19 декабря, поскольку адвокат Дронова не смог присутствовать в суде, так как находится в больнице.

      Напомним, 18 октября 2017 года на улице Сумской в Харькове произошло смертельное ДТП с участием автомобилей Lexus и Volkswagen Touareg. В результате столкновения внедорожник вылетел на тротуар и влетел в пешеходов, что привело к смерти 6 человек. Автомобилем Lexus управляла 20-летняя Алена Зайцева, которую суд взял под арест, водителем Volkswagen Touareg был Геннадий Дронов, которого суд тоже взял под стражу.

      СМЕРТЕЛЬНОЕ ДТП В ХАРЬКОВЕ: ХРОНИКА ПОСЛЕДНИХ СОБЫТИЙ
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      Теги: Новости Украины Криминальные новости ДТП в Харькове арест Аварии и ДТП Наркотики
      Источник: 24 Канал
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