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      Смертельное ДТП в Харькове: защита Дронова обжаловала приговор

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      Защита одного из виновников смертельного ДТП Дронова обжаловала приговор / newsroom.kh.ua

      Защита Геннадия Дронова, которого приговорили к 10 годам лишения свободы за смертельное ДТП в Харькове с шестью жертвами, подала кассационную жалобу.

      Жалобу направили в Кассационный Уголовный суд Верховного суда Украины, об этом сообщил адвокат Сергей Перепелица, пишет "Интерфакс-Украина".

      Знайте больше: Что известно о колонии осужденного за ДТП в Харькове Геннадия Дронова: фото, видео

      Он отметил, что жалобу из-за приговора готовил и подавал новый адвокат Дронова.

      Я больше не его адвокат, у нас закончился договор. Жалобу подавал новый адвокат,
      – сказал Перепелица.

      Перепелица был адвокатом Дронова на стадии досудебного следствия и во время рассмотрения дела в Киевском районном суде Харькова и Харьковском апелляционном суде.

      Отметим, осужденные Алена Зайцева и Геннадий Дронов до сих пор не выплатили 6 миллионов гривен компенсации семьям погибших в ДТП за трагедию. К этому их обязал суд.

      Что известно о смертельном ДТП в Харькове?

      8 октября 2017 года на перекрестке улицы Сумской с переулком Мечникова в центре Харькова столкнулись автомобили Lexus и Volkswagen Touareg. Первым авто управляла 20-летняя Алена Зайцева, вторым – Геннадий Дронов. От столкновения авто Зайцевой вылетело на тротуар и насмерть сбило группу пешеходов. Жертвами аварии стали 6 человек, еще 5 получили ранения.

      Суд по этому делу длился более года, состоялось 60 заседаний. И Зайцева, и Дронов на судебных прениях признали свою вину в совершении аварии. Алену Зайцеву и Геннадия Дронова приговорили к 10 годам лишения свободы.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости политики Новости Украины Решение суда ДТП в Харькове Новости Харькова
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