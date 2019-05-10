Смертельное ДТП в Харькове: защита Зайцевой просит значительно смягчить ей наказание

Адвокат виновницы ДТП в Харькове Елены Зайцевой, приговоренной к 10 годам тюрьмы, просит апелляционный суд отменить это решение или смягчить приговор до 5 лет лишения свободы условно.

Юлия Плетнева (адвокат Зайцевой) считает, что решение суда первой инстанции незаконное и принято с нарушением материальных и процессуальных норм, сообщила адвокат потерпевших по этому делу Лариса Матвеева, пишет "Громадське".

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Поэтому, по мнению защитницы Зайцевой, апелляционная инстанция должна назначить новое рассмотрение в суде первой инстанции.

А в случае, если апелляционный суд сочтет указанные нарушения недостаточны для отмены приговора, изменить его в части назначения Зайцевой наказания и смягчить его до пяти лет лишения свободы... освободить ее от основного наказания с испытанием, определив испытательный срок на усмотрение суда,

– сказала Матвеева.

24 канал писал, что в конце февраля Киевский районный суд Харькова вынес приговор виновникам смертельного ДТП в Харькове Елене Зайцевой и Геннадию Дронову. Оба получили наказание в виде 10 лет лишения свободы, также их лишили водительских прав. Впоследствии как Зайцева, так и Дронов подали апелляции

Матвеева также добавила, что в части гражданского иска пострадавших защита Зайевой хочет, чтобы она выплатила лишь 30% компенсации, а другой виновник ДТП Геннадий Дронов – 70%. Защитники Зайцевой считают, что степень вины Дронова значительная большая, чем Зайцевой.

Отметим, недавно в сети появились детали апелляции Елены Зайцевой. Она также настаивает на том, что является виновной лишь в превышении скорости, а в целом степень своей вины оценивает как 30% против 70% Дронова.

Матвеева рассказала, что защита Дронова также подала апелляцию и просит суд освободить его от наказания, так как доказательств его вины, по мнению защиты, нет. Однако рассмотреть апелляционные жалобы суд пока не может, потому что Зайцева до сих пор знакомится с материалами дела.

Позиция стороны защиты Зайцевой возмутила всех, потерпевшие никогда не верили в искреннее раскаяние Зайцевой, но не ожидали такого откровенного цинизма,

– отметила адвокат потерпевших.

Издание отмечает, что приговор Зайцевой обжаловала ее новый адвокак – Юлия Плетнева, которая является адвокатом городского головы Харькова Геннадия Кернеса.

Что известно про ДТП в Харькове?18 октября 2017 года на улице Сумской в Харькове столкнулись автомобили Lexus и Volkswagen Touareg. Первым авто управляла 20-летняя Елена Зайцева, вторым – Геннадий Дронов. От столкновения авто Зайцевой вылетело на тротуар и насмерть сбило группу пешеходов. Жертвами аварии стали 6 человек, еще 5 получили ранения.



Суд по этому делу длился более года, прошло около 60 заседаний. И Зайцева, и Дронов на судебных дебатах признали свою вину в совершении аварии.