Смертельное ДТП в Киеве: авто вылетело на встречную, двое людей погибли
В Киеве, 18 июля, около 05:30 часов на Саперно-Слободской улице произошло смертельное ДТП. В результате столкновения авто погибли два человека, еще двое получили травмы.
Об этом на своей странице в Facebook сообщает "Киев Оперативный".
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"По неизвестным пока причинам, водитель Mercedes выехал на встречную полосу, где и произошло лобовое столкновение. В результате аварии двое людей погибли (водитель и пассажир Daewoo) и еще двух госпитализировали", – говорится в сообщении.
На месте происшествия работали спасатели Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины, правоохранители и врачи.
Смотрите видео смертельного ДТП в Киеве
Источник: 24 Канал
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