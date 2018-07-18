Смертельное ДТП в Киеве: авто вылетело на встречную, двое людей погибли

В Киеве, 18 июля, около 05:30 часов на Саперно-Слободской улице произошло смертельное ДТП. В результате столкновения авто погибли два человека, еще двое получили травмы.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает "Киев Оперативный".

Читайте также: В Одессе 14-летний парень на BMW врезался в Tesla: фото и видео

"По неизвестным пока причинам, водитель Mercedes выехал на встречную полосу, где и произошло лобовое столкновение. В результате аварии двое людей погибли (водитель и пассажир Daewoo) и еще двух госпитализировали", – говорится в сообщении.

На месте происшествия работали спасатели Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины, правоохранители и врачи.

Смотрите видео смертельного ДТП в Киеве