Смертельное ДТП в Киеве на проспекте Победы: есть погибший – фото, видео

В Киеве 6 мая на проспекте Победы произошла масштабная авария с участием четырех автомобилей. В результате ДТП погиб водитель микроавтобуса.

Авария произошла в промежутке между станциями метро "Шулявская" и "Берестейская". На месте работают четыре экипажа полиции, сообщает dtp.kiev.ua.

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Водителю микроавтобуса Renault стало плохо за рулем. Вероятно у него случился инфаркт.

Из-за потери контроля водитель зацепил сразу несколько авто: Cherry, Toyota, Chevrolet и Ford. После этого он врезался в дерево и погиб на месте.

Смотрите видео с места ДТП в Киеве:

Авария на проспекте Победы в Киеве / Фото dtp.kiev.ua и "Стражи эспрессо"