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      Смертельное ДТП в Киеве на проспекте Победы: есть погибший – фото, видео

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      ДТП в Киеве 6 мая на проспекте Победы - фото, видео
      ДТП у Києві на проспекті Перемоги / Вартові Еспресо

      В Киеве 6 мая на проспекте Победы произошла масштабная авария с участием четырех автомобилей. В результате ДТП погиб водитель микроавтобуса.

      Авария произошла в промежутке между станциями метро "Шулявская" и "Берестейская". На месте работают четыре экипажа полиции, сообщает dtp.kiev.ua.

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      Водителю микроавтобуса Renault стало плохо за рулем. Вероятно у него случился инфаркт.

      Из-за потери контроля водитель зацепил сразу несколько авто: Cherry, Toyota, Chevrolet и Ford. После этого он врезался в дерево и погиб на месте.

      Смотрите видео с места ДТП в Киеве:

      Авария на проспекте Победы в Киеве / Фото dtp.kiev.ua и "Стражи эспрессо"

       

      Автор: Эмал Наби
      Теги: Новости Киева Аварии и ДТП Новости Украины
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