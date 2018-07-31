Смертельное ДТП в Киеве: Островский отреагировал на решение суда

Кирилл Островский, который 24 июля в Киеве сбил насмерть 10-летнего ребенка и пытался покинуть место аварии, оспаривает свое задержание на два месяца.

31 июля суд над Кириллом Островским перенесли, ведь Шевченковский райсуд, который и ввел виновника ДТП за решетку, не передал в апелляционный суд материалов дела.

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"Из-за отсутствия материалов судебного производства, которое из районного суда не поступило, следующее судебное заседание предлагается назначить на 7 августа 14:00 час", – отметил судья Денис Масенко.



Также Кирилл Островский пытался обжаловать свой арест на два месяца. Адвокаты виновника отказались давать комментарии.

Напомним, 24 июля в Киеве водитель Hummer сбил 10-летнюю девочку на пешеходном переходе, проехав перед этим на красный свет, а потом пытался скрыться с места аварии. Ребенок умер от полученных травм, а водителя после погони задержали правоохранители.



Водителем Hummer оказался 23-летний Кирилл Островский – бывший боксер, а сегодня – директор, владелец и инвестор фирмы Fit & Sweet.



Островскому объявили о подозрении в совершении преступлений по двум статьям и взяли под арест без права внесения залога на 60 дней, то есть до 21 сентября.