Смертельное ДТП в Киеве: водителю Audi объявлено подозрение – видео 18+
Вечером, 31 января, в Киеве на пересечении проспекта Победы и улицы Саксаганского столкнулись пять автомобилей. В результате инцидента погибла девушка. Прокуратура города Киева объявила подозрение 29-летнему водителю Ауди, который совершил масштабное ДТП.
Подозреваемый на бешеной скорости двигался по улице Дмитриевской в направлении улицы Старовокзальной. Сначала он совершил столкновение с автомобилем Фольцваген, а затем выехал на проезжую часть площади Победы, где столкнулся с Маздой. Прокуратура города Киева объявила вероятному виновнику ДТП подозрение.
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В результате ДТП женщина, которая была за рулем Мазды, от полученных телесных повреждений скончалась в больнице.
Водитель автомобиля Ауди 1989 года рождения. Его задержали за нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего.
Сейчас в связи с полученными травмами мужчину перевели в отделение закрытого типа БСМП под надзор правоохранителей,
– добавили в пресс-службе.
Кроме того, у подозреваемого возьмут биологические образцы на содержание алкоголя и наркотических веществ. Ранее очевидцы инцидента заявляли, что поведение водителя Audi не соответствовала ситуации. Они предполагают, что он находится под действием каких-то веществ.
На Facebook-странице сообщества dtp.kiev.ua обнародовали видео первых минут после смертельного ДТП.
На видео видно, что отец подозреваемого, который прибыл на место ДТП в течение 20 минут, вел себя достаточно хамски и пытался препятствовать съемке".
Смотрите видео первых минут после смертельного ДТП в Киеве: 18+
Первые минуты после смертельного ДТП в Киеве на Победы: женщина из Мазды еще жива, скорая с ней летит в 17 больницу. Через 20 мин уже на реанимационном столе констатируют биологическую смерть.... Отец наркета пытался препятствовать съемке. Напомним, Наркет на белом ауди вылетел на площадь победы с Дмитриевской и протаранил три авто. Основной удар пришёлся как раз на Мазда.... На место в течении 20 мин прибыл отец наркета, который вел себя довольно борзо и пытался препятствовать съемке. Был демократизирован нашим читателем и больше не смог принимать участие в дискуссии. Приносим соболезнования родственникам и друзьям погибшей.... Просьба прокомментить и поднять нашу страницу в фейсбук, без денег сеть ее давит очень, спасибо facebook.com/dtp.kiev.ua/ Коммент. Репост и лайк, обязательно, иначе помощь будет неэффективна. Также поставьте плс "приоритет в показе" Спасибо! #дтп #Киев #дтпКиев #авария #фото #сегодня #хроника #dtp #dtpkiev #dtpkievua #accident #kiev #kyiv #today #crashОпубліковано dtp.kiev.ua Четвер, 31 січня 2019 р.