Смертельное ДТП в Киеве: водителю Audi объявлено подозрение – видео 18+

Вечером, 31 января, в Киеве на пересечении проспекта Победы и улицы Саксаганского столкнулись пять автомобилей. В результате инцидента погибла девушка. Прокуратура города Киева объявила подозрение 29-летнему водителю Ауди, который совершил масштабное ДТП.

Подозреваемый на бешеной скорости двигался по улице Дмитриевской в направлении улицы Старовокзальной. Сначала он совершил столкновение с автомобилем Фольцваген, а затем выехал на проезжую часть площади Победы, где столкнулся с Маздой. Прокуратура города Киева объявила вероятному виновнику ДТП подозрение.

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В результате ДТП женщина, которая была за рулем Мазды, от полученных телесных повреждений скончалась в больнице.

Водитель автомобиля Ауди 1989 года рождения. Его задержали за нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего.

Сейчас в связи с полученными травмами мужчину перевели в отделение закрытого типа БСМП под надзор правоохранителей,

– добавили в пресс-службе.

Кроме того, у подозреваемого возьмут биологические образцы на содержание алкоголя и наркотических веществ. Ранее очевидцы инцидента заявляли, что поведение водителя Audi не соответствовала ситуации. Они предполагают, что он находится под действием каких-то веществ.

На Facebook-странице сообщества dtp.kiev.ua обнародовали видео первых минут после смертельного ДТП.

На видео видно, что отец подозреваемого, который прибыл на место ДТП в течение 20 минут, вел себя достаточно хамски и пытался препятствовать съемке".

Смотрите видео первых минут после смертельного ДТП в Киеве: 18+