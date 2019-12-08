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      Смертельное ДТП в Киеве возле Почтовой площади: жуткое видео 21+

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      Снова смертельное ДТП в Киеве / "Киев Оперативный"

      В ночь на 8 декабря в Киеве во время спуска с Европейской площади на Почтовую произошла авария со смертельным исходом. У водителя Audi, который вылетел на встречную полосу, свидетели увидели признаки алкогольного опьянения.

      По словам свидетелей, водитель Audi не справился с управлением, вылетел на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Skoda. Об этом сообщил портал "Киев Оперативный".

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      В аварии погибла пассажирка Audi – молодая девушка (на видео видно, как врачи пытаются ее реанимировать). Еще один пассажир пострадал, но от госпитализации отказался.

      Видео с места аварии (только 21+!):

      Водителя и пассажира Skoda госпитализировали, точно об их состоянии пока не известно. Зато о состоянии водителя Audi свидетели говорят уверенно: имел все признаки алкогольного опьянения.

      Фото с места аварии ("Киев Оперативный"):

       

       

      Один из свидетелей смертельного ДТП написал в фейсбуке, что салон авто, где погибла девушка, выглядел более-менее целым: "Были бы ремни безопасности – была бы жизнь".

      Напомним, 7 декабря также в Киеве внедорожник вылетел с моста и упал на дорогу, машина могла взорваться

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Жертвы Аварии и ДТП Новости Киева
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