Смертельное ДТП в Мариуполе: трое мужчин погибли, женщина с ребенком в больнице (фото 18+)
В воскресенье вечером, 1 апреля, в Мариуполе произошла смертельная авария – столкнулись две легковушки. В результате ДТП трое мужчин погибли на месте, женщина и 10-летний ребенок госпитализированы.
Как сообщает сайт 0629 с места происшествия, от автомобилей Chery и Alfa Romeo остался лишь металлолом. В одном из авто погиб водитель и пассажир, в другом – водитель. Женщину и 10-летнего ребенка зажало внутри автомобиля, однако они остались живы. Их пришлось освобождать из металлической ловушки с помощью спецсредств.
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Отмечается, что один из автомобилей, скорее всего, такси, ведь на месте аварии обнаружили "шашку" такси. Однако спасатели отрицают этот факт.
Источник: 24 Канал
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