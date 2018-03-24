Смертельное ДТП в Одессе: авто влетело в столб и перевернулось

Днем 24 марта в Киевском районе Одессы произошла ужасная авария, в которой погибли два человека.

ДТП на улице Дмитрия Донского произошло примерно в 12:30 субботы.

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Как пишет одесское издание "Думская" со ссылкой на очевидцев, водитель автомобиля Toyota не справился с управлением, вылетел с дороги и врезался в столб на обочине.

В результате столкновения два пассажира, находившиеся на заднем сидении, погибли на месте. По данным полиции, погибшими были мужчины 1991 и 1992 годов рождения.

Их тела пришлось доставать из искореженного авто с помощью специальных инструментов.



Смертельное ДТП в Одессе//Думская



В смертельном ДТП в Одессе погибли двое человек

Сильно пострадал и сам водитель. Полицейские и следователи, которые прибыли на место аварии, выясняют обстоятельства ДТП и проверяют наличие алкоголя в крови водителя.

По данным "Думской", погибшие мужчины были двоюродными братьями и один из них прибыл в Одессу несколько дней назад в увольнение с фронта.