Смертельное ДТП в Одессе: водителя задержали, СМИ назвали его имя

Полиция задержала водителя автомобиля BMW, который совершил смертельную аварию в Одессе. Правоохранители уточнили, что жертвами аварии стали 3 человека.

Об этом сообщает "Думская" со ссылкой на главу следственного управления ГУ Нацполиции Сергея Шайхета.

24 канал сообщал, что 8 августа вечером в Одессе на 6-й станции Фонтана произошло смертельное ДТП. Авто BMW на большой скорости столкнулся с автомобилем Skoda и влетел в остановку с людьми, в результате чего погибли 3 человека и еще по меньшей мере 5 человек пострадали.

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Задержанному водителю инкриминируют нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть нескольких человек.

По данным СМИ, за рулем BMW на украинской регистрации находился 27-летний одессит Олег С.

Отметим, что пользователи социальных сетей распространили информацию о том, что виновник аварии – "любитель погонять, гонщик". Судя по опубликованным фото, водитель BMW, вероятно, принимал участие в незаконных уличных гонках. "Думская" также сообщила, что очевидцы опознали авто BMW с госномером ВН 1735 НЕТ, как постоянную участницу уличных гонок.

По словам очевидцев аварии, на перекрестке не работал светофор.

На место трагедии прибыли мэр Одессы Геннадий Труханов, глава полиции области Дмитрий Головин и прокурор области Олег Жученко.

Смотрите видео с места аварии в Одессе на 6-й станции Фонтана: