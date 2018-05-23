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Смертельное ДТП во Львовской области: появились детали о погибших и новые фото

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На Львовщине в масштабном ДТП погибли 6 человек
На Львовщине в масштабном ДТП погибли 6 человек / Фото из Facebook

В микроавтобусе, который утром 23 мая, попал в ужасную смертельную аварию во Львовской области, ехали девять человек, которые возвращались в Украину из Чехии, где находились на заработках.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Львовской области

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Как известно, сегодня, 23 мая, на трассе Киев – Чоп возле села Чучманы Бусского района Львовской области произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли шесть человек и еще трое получили телесные повреждения.

Вследствие ДТП шестеро жителей Хмельницкой области погибли на месте происшествия. Среди них – две женщины в возрасте 61 и 37 лет, а также четверо мужчин в возрасте от 29 до 48 лет,
– сообщили в полиции.

Водителя микроавтобуса, 37-летнего жителя Ровенской области, и еще двух мужчин, госпитализировали в бускую центральную районную больницу.

Предварительно установлено, что микроавтобус Mercedes Sprinter врезался в заднюю часть грузового автомобиля, перевернулся и слетел в кювет.

Сейчас правоохранители выясняют все причины и обстоятельства аварии.

По факту ДТП возбуждено уголовное производство по ч.3 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Виновнику аварии грозит наказание от семи до двенадцати лет лишения свободы без права управлять транспортными средствами сроком до трех лет.

Смертельное ДТП на Львовщине

В ужасной аварии на Львовщине погибли 6 человек

На Львовщине микроавтобус попал в смертельное ДТП

Масштабная смертельная авария на Львовщине

Теги: Новости Украины Жертвы Новости Львова Криминальные новости Полиция Аварии и ДТП
Источник: 24 Канал
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