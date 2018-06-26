Смертельное нападение на лагерь ромов во Львове: брат погибшего сообщил шокирующие подробности

Парней, которые совершили нападение на лагерь ромов во Львове, ранее ни один из представителей этого нацменьшинства не видел. Появились они в лагере неожиданно и были вооружены металлическими предметами и ножами. Кроме того, радикалы сразу же сожгли одну из палаток.

Об этом рассказал 19-летний Радж Поп, брат которого погиб в результате нападения представителей организации "Трезвая и злая молодежь", передает "Громадское радио".

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"В тот вечер обитатели лагеря уже спали, когда внезапно пришли десять парней в масках. У них были металл и ножи. Сразу же сожгли палатку", – убеждает парень.

По его словам, он и его брат первыми попали под удар: в итоге 24-летнего Давида убили, а 19-летний ром получил тяжелое ранение в грудь, спину, руку и лицо.

Кричали: "цыгане", "убью", "проваливайте отсюда", "идите прочь". Это были молодые пацаны: кто-то был выше, кто-то низкого роста. Мы сразу начали звонить в полицию. Когда позвонили, то часть нападавших начала убегать. Кто вызвал врачей, я не знаю, поскольку меня в то время уже ранили. Я упал, а они напали на брата,

– отмечает он.

Кроме того, парень добавляет, что его брату нанесли удар в сердце.

Заметим, что нападавших раньше в лагере не видели и не получали угроз.

Радж еще примерно неделю будет находиться в больнице: из-за тяжелой травмы парень не мог полноценно дышать. Всего ему нанесли более 5 ножевых ранений, самое тяжелое — в грудную клетку.

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Заместитель главного врача по хирургической работе восьмой клинической больницы Львова Игорь Стояновский свою очередь рассказал, что травма грудной клетки сопровождалась нарушением дыхания, поэтому парню сделали необходимые хирургические манипуляции, так называемый дренаж грудной клетки для того, чтобы восстановить ему возможность полноценного дыхания.

Напомним, в субботу вечером, 23 июня, в лесном массиве на окраине Львова группа лиц в масках напала на лагерь, в котором проживают граждане ромской национальности. В результате инцидента 1 человек погиб, еще 4 травмированы. Злоумышленников уже задержала полиция, им грозит наказание на срок от 15 лет до пожизненного заключения. Все нападавшие несовершеннолетние: им от 16 до 17 лет. СБУ увидела в цьоиму преступлении российский след. В нападении на цыганский лагерь подозревают участников группировки "Трезвая и злая молодежь".