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      Смертельное наводнение в Иордании унесло жизни 11 человек: ужасные фото и видео стихии

      114 Читати новину українською
      Иордания
      Иордания / www.apnews.com

      В Иордании из-за масштабного наводнения погибли по меньшей мере 11 человек, среди них – один ребенок.

      Об этом сообщило издание Associated Press.

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      После сильных дождей, которые не прекращаются вторые сутки, вода затопила древний город Петра. Оттуда эвакуировали около четырех тысяч туристов. Сейчас город оторван от юга страны, ведь основную автодорогу тоже залило водой.

      йорданія
      Наводнение в Иордании

      йорданія
      Последствия стихии

      йорданія
      Иордания
       

      йорданія
      Из-за наводнения погибли 11 человек

       

      Для поисков спасатели привлекают вертолеты. Уровень воды местами достигает четырех метров.

      Смотрите видео масштабного наводнения в Иордании:

      Напомним, две недели назад в результате наводнения в Иордании смыло с дороги школьный автобус, тогда 18 детей погибли.

      Теги: Жертвы Чрезвычайное происшествие Иордания Стихийный бедствия
      Источник: 24 Канал
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