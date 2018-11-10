Смертельное наводнение в Иордании унесло жизни 11 человек: ужасные фото и видео стихии

В Иордании из-за масштабного наводнения погибли по меньшей мере 11 человек, среди них – один ребенок.

Об этом сообщило издание Associated Press.

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После сильных дождей, которые не прекращаются вторые сутки, вода затопила древний город Петра. Оттуда эвакуировали около четырех тысяч туристов. Сейчас город оторван от юга страны, ведь основную автодорогу тоже залило водой.



Наводнение в Иордании



Последствия стихии



Иордания





Из-за наводнения погибли 11 человек

Для поисков спасатели привлекают вертолеты. Уровень воды местами достигает четырех метров.

Смотрите видео масштабного наводнения в Иордании:

Напомним, две недели назад в результате наводнения в Иордании смыло с дороги школьный автобус, тогда 18 детей погибли.