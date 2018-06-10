Смертельное селфи: в ресторане Днепра погибла девушка, которая хотела себя сфотографировать: 18+
В ночь на воскресенье, 10 июня, в Днепре в ресторане "Старгород" погибла 25-летняя девушка. Она пыталась сделать селфи и съехала вниз по перилам, расположенных в ресторане.
Об этом сообщает "Информатор" со ссылкой на свидетельства очевидцев.
Падение девушки оказалось неудачным: она повредила шейный отдел позвоночника.
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На место происшествия мгновенно прибыла карета скорой медицинской помощи, однако медики констатировали смерть девушки.
В ресторан также вызвали следственно-оперативную группу и судебно-медицинских экспертов. Все обстоятельства происшествия выяснит полиция.
Работники ресторана "Старгород" отказались от любых комментариев относительно произошедшего.
В Днепре погибла девушка при попытке сделать селфи