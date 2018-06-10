Смертельное селфи: в ресторане Днепра погибла девушка, которая хотела себя сфотографировать: 18+

Полиция Днепра выяснит обстоятельства, при которых погибла девушка / Иллюстративное фото

В ночь на воскресенье, 10 июня, в Днепре в ресторане "Старгород" погибла 25-летняя девушка. Она пыталась сделать селфи и съехала вниз по перилам, расположенных в ресторане.