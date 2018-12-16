Смертельное столкновение легковушки и грузовика на Львовщине: в ДТП погибли трое военных

Ночью в воскресенье, 16 декабря, на Львовщине произошло смертельное столкновение грузовика и автобуса с пассажирами. Стало известно, что среди жертв страшной аварии – трое военнослужащих Национальной академии сухопутных войск.

Об этом сообщается на странице академии в Facebook.

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24 канал писал, что автомобили столкнулись в ночь на 16 декабря на трассе Львов – Краковец в поселке Ивано-Франково, что во Львовской области. В ДТП погибли четыре человека.

Так, жертвами страшного ДТП стали солдаты Назарий Пастерук, Виктор Транков и Константин Прядеин.

В полиции области сообщают, что водитель автобуса не справился с управлением.

Полицейские предварительно установили, что 43-летний киевлянин, управляя автобусом "Неоплан" международного рейса Днепр-Згожелец (Польша) и двигаясь в направлении Львова, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где совершил лобовое столкновение с легковым автомобилем "Вольво" под управлением 23-летнего жителя Волынской области,

– говорится в сообщении.

Водителя автобуса задержали. Ему грозит лишение свободы на срок от пяти до десяти лет без права управлять транспортными средствами на срок до трех лет. Продолжается досудебное расследование, назначены экспертизы.