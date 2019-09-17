Смертельное столкновение маршрутки с пассажирами и легковушки произошло на Львовщине

На Львовщине на автодороге Львов – Радехов – Луцк возле села Ременив Каменка-Бугского района столкнулись маршрутный автобус БАЗ и автомобиль Kia Carens. В результате ДТП водитель легковушки от полученных травм погиб на месте инцидента. Мужчине было 47 лет, он является жителем Каменки-Бугской. Инцидент произошел около 22:20 16 сентября.

По информации пресс-службы Нацполиции во Львовской области, также в результате столкновения пострадали водитель и один из пассажиров маршрутного автобуса. Обоих доставили в больницу.

Важно! Мажорное ДТП в Харькове: водитель кабриолета рассказала свою версию произошедшего – видео

Сам автобус ехал из Львова в Радехов. В момент аварии в его салоне находились 15 пассажиров и водитель. Последний является 52-летним жителем Радехова.

О причинах ДТП пока информации нет. Сейчас правоохранители расследуют это. Кроме того, в полиции открыли уголовное производство по статье о нарушении правил дорожного движения. Она предусматривает лишение свободы сроком от трех до пяти лет. Также у лица, совершившего это правонарушение, могут забрать права на срок до трех лет.

Похожее ДТП случилось накануне в селе Шабо Одесской области. Правда, здесь одна маршрутка протаранила другую. В результате по меньшей мере 19 человек получили травмы. Вероятной причиной столкновения называют то, что водитель одного из автобусов не выбрал безопасный интервал движения.