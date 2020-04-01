Смертельное столкновение микроавтобуса с фургоном на Львовщине: много погибших и раненых – фото
Неподалеку Червонограда в селе Бендюга Сокальского района столкнулись микроавтобус Mercedes-Benz Vito и фургон Renault Kangoo. В результате три пассажирки последнего от полученных травм погибли на месте. Кроме того, еще два человека получили ранения. Все погибшие и травмированные – жители Радеховского района. Инцидент случился 1 апреля примерно в 13:40.
Погибшие и травмированные
По информации пресс-службы Нацполиции во Львовской области, в результате ДТП погибли женщины в возрасте 18, 40 и 60 лет.
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Также телесные повреждения получили
- 21-летний водитель Renault;
- его 42-летний пассажир.
Сейчас они находятся в больнице.
Последствия смертельного ДТП возле Червонограда на Львовщине / фото: пресс-служба Нацполиции
Причины ДТП
Правоохранители предварительно установили, что водитель микроавтобуса, выезжая на перекресток, не предоставил преимущество в движении Renault. В результате и произошло столкновение.
Водителя Mercedes уже задержали. Это 25-летний житель Дрогобычского района. Вскоре суд изберет для него меру пресечения.
По факту инцидента следователи открыли уголовное производство. Говорится о статье Уголовного кодекса "Нарушение правил дорожного движения".
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Она предусматривает:
- лишение свободы сроком от пяти до десяти лет;
- лишение права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.
Досудебное расследование продолжается, полицейские устанавливают обстоятельства происшествия.
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