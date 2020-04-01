Смертельное столкновение микроавтобуса с фургоном на Львовщине: много погибших и раненых – фото

Неподалеку Червонограда в селе Бендюга Сокальского района столкнулись микроавтобус Mercedes-Benz Vito и фургон Renault Kangoo. В результате три пассажирки последнего от полученных травм погибли на месте. Кроме того, еще два человека получили ранения. Все погибшие и травмированные – жители Радеховского района. Инцидент случился 1 апреля примерно в 13:40.

Погибшие и травмированные

По информации пресс-службы Нацполиции во Львовской области, в результате ДТП погибли женщины в возрасте 18, 40 и 60 лет.

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Также телесные повреждения получили

21-летний водитель Renault;

его 42-летний пассажир.

Сейчас они находятся в больнице.

Последствия смертельного ДТП возле Червонограда на Львовщине / фото: пресс-служба Нацполиции

Причины ДТП

Правоохранители предварительно установили, что водитель микроавтобуса, выезжая на перекресток, не предоставил преимущество в движении Renault. В результате и произошло столкновение.

Водителя Mercedes уже задержали. Это 25-летний житель Дрогобычского района. Вскоре суд изберет для него меру пресечения.

По факту инцидента следователи открыли уголовное производство. Говорится о статье Уголовного кодекса "Нарушение правил дорожного движения".

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Она предусматривает:

лишение свободы сроком от пяти до десяти лет;



лишение права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.

Досудебное расследование продолжается, полицейские устанавливают обстоятельства происшествия.