Смертельное такси: в ужасном ДТП в Киеве погибла пассажирка

В пятницу, 17 августа, в Киеве на Борщаговке произошла авария с автомобилем службы такси. Предварительно установлено, что водитель автомобиля Opel, такси, двигаясь к мосту Гавела, на полном ходу врезался в бетонный блок.

Об этом сообщили на странице dtp.kiev.ua в https://www.facebook.com/dtp.kiev.ua/posts/1130980210401204Facebook.

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От сильного удара пассажирка такси, сидевшая на заднем сидении, скончалась в машине скорой помощи. Водитель не получил тяжелых травм. Сейчас он проходит экспертизу.

Напомним, 16 августа на одной из столичных улиц возник конфликт между водителем маршрутки и мотоциклистом. Мотоциклист во время ссоры с водителем маршрутки в Киеве выпустил около 10 пуль в сторону мужчины. Водителя автобуса в тяжелом состоянии госпитализировали в больницу.