На скамье подсудимых в результате трагедии оказались не только владельцы и сотрудники отеля, но и бывший руководитель ГСЧС Одесской области. Сейчас невозможно сказать даже приблизительно, когда суд вынесет окончательные вердикты.

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Почему 4 судебных процесса

Сейчас в судах рассматриваются сразу 4 дела, связанные с этим пожаром. В основном обвиняемым является владелец отеля "Токио Стар" Вадим Черный и два его администратора. В другом – главный инженер этого отеля. А в 3 деле судят Сергея Дурача, который был совладельцем гостиницы "Паровоз" в этом же помещении.

Кроме этого, начали рассматривать пренебрежение служебными обязанностями бывшего главы ГСЧС Одесской области Виктора Федорчака. Однако его хотят привлечь к ответственности сразу в отношении нескольких трагедий в Одессе. В частности, в пожарах областного центра психического здоровья и экономического колледжа на Троицкой.

Дело владельца отеля хотели закрыть

В декабре 2020 года Вадим Черный умер от последствий коронавируса. Уголовное производство в отношении него планировали закрыть. Однако адвокаты бизнесмена настаивали на продолжении рассмотрения. По их словам, на этом настаивали мать и вдова умершего. Они хотят доказать невиновность мужчины.



Вадим Черный / Фото "Первый городской"

Рассмотрение дела происходит очень медленно, так как заседание постоянно переносят. Это делают потому, что не приходят пострадавшие или фигуранты. Также 2 раза подавали ходатайство об отводе судьи Виктора Попревича – сначала прокурор, а затем один из пострадавших.

Однако эти ходатайства были отклонены. Другие обвиняемые дела Ирина Паровик и Оксана Еж сейчас находятся под домашним арестом.

Владелец другого отеля

Сергей Дурач сразу после трагедии уехал в Италию. Он это объяснил "плановым лечением". Однако в июле 2020 года бизнесмен все же вернулся в Украину. Мужчину задержали сразу в Одесском аэропорту и отправили в СИЗО.

Однако через несколько недель суд изменил меру пресечения. Его перевели на круглосуточный домашний арест.



Сергей Дурач в зале суда / Фото "7 канал"

По делу мужчины рассмотрение "застряло" на стадии подготовительного заседания. В апреле 2021 года один из пострадавших подал ходатайство об отводе судьи Людмилы Гаевой. По его словам, судья не пытается предупреждать других пострадавших о заседании. Следует отметить, что часть из них – иностранцы. Однако в отводе судьи отказали.

Инженера не могут найти

Отдельное производство открыли на инженера отеля. Однако он после трагедии сразу исчез.

Именно этот мужчина отвечал за ремонт электросетей отеля. Суд над ним так и не начался, потому что он до сих пор находится в розыске.

Дело Федорчака

Виктора Федорчака уволили с должности главы ГСЧС Одесской области еще в декабре 2019 года. Это произошло после пожара колледжа на Троицкой. В январе 2020 года мужчину задержали и суд отправил его под домашний арест.

Сейчас судья этого дела опрашивает пострадавших и изучает документы, связанные с 3 трагедиями. Сам Федорчук говорит, что он ни в чем не виноват. Адвокаты настаивают на том, что на него хотят "повесить" вину подопечных.



Виктор Федорчак на судебном заседании / Фото "Преступности.нет"

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