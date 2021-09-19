Смертельную стрельбу в Затоке мог устроить экс-депутат и владелец пансионата – СМИ

Накануне, 18 сентября, в курортной Затоке Одесской области произошла смертельная стрельба. Правоохранители назвали вероятным подозреваемым бывшего депутата и владельца пансионата Андрея Ткачука.

Об этом изданию сообщили источники в полиции. По предварительным данным, погибший был иностранцем.

Важно В курортной Затоке мужчина устроил стрельбу на улице, есть убитый

Кого подозревают в убийстве

Как отметили источники в полиции, стрелком считают владельца соседнего пансионата "Сказка" Андрея Ткачука. Еще до недавнего времени он был депутатом Затоковского поселкового совета. Вечером 18 сентября он якобы взял в руки охотничье ружье Kel-Tec KS7 и несколько раз выстрелил в металлический забор.

Заряды 12 калибра (18,5 миллиметра) пробили металлические листы, за которыми в этот момент находился погибший. Во время задержания, как пишут СМИ, Ткачук добровольно выдал ружье, из которого и был убит иностранец. Он подчеркнул, что не знал, что за стеной стоял мужчина, поэтому, умысла на убийство у него не было.

Экс-нардепу уже якобы сообщили о подозрении по статье 115 об умышленном убийстве. Санкция статьи предусматривает от 7 до 15 лет лишения свободы.

Что известно о погибшем

Журналисты 24 канала также пытаются связаться с полицией для уточнения деталей трагедии. Мы обязательно дополним этот материал, когда появятся новые подробности.

Издание пишет, что застреленным оказался 36-летний гражданин Кыргызстана, работавший охранником бара. В тот ужасный вечер он получил 5 огнестрельных ранений:

по одному – в лицо и область сердца;

3 – в руку.

Смертельной стала пуля, которая попала в грудную клетку. От полученных травм охранник погиб на месте.

Правоохранители расследуют дело об убийстве мужчины в Затоке: смотрите видео