В ночь на 8 июня в Киеве на проспекте Победы произошло ДТП с участием двух легковушек. Пассажир одной из них вылетел через лобовое стекло и от полученных травм погиб на месте.

Водители обоих автомобилей отказались от госпитализации, сообщают в фейсбук-группе "Вартовые Эспрессо".

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По предварительной информации, автомобиль Honda Civic, который ехал в направлении Брест-Литовского шоссе, на скорости въехал в бетонный парапет. Пассажир вылетел из машины – он не был пристегнутым.

Очевидцы ДТП отметили, что авто также задело легковушку BMW.

Смертельная авария на Проспекте Победы в Киеве / Фото "Вартовые эспрессо"

Видео с места трагедии

Видеорегистратор одного из очевидцев ДТП записал кадры до и после смертельной аварии. Они появились в фейсбук-группе dtp.kiev.ua.

На видео видно, как авто на огромной скорости обгоняет две машины, которые решили "посоревноваться". Впереди ехал Volkswagen Passat, за ним – Honda Civic.

Видео смертельного ДТП на проспектов Победы: смотрите видео

Правоохранители выясняют все обстоятельства ДТП. На месте аварии также работали спасатели.

Видео после смертельного ДТП на проспекте Победы: смотрите видео

Автофиксация нарушений ПДД в Киеве

Отметим, что с 1 июня в Киеве заработала система автофиксации нарушений правил дорожного движения. Установлено 20 таких камер, однако на проспекте Победы их до сих пор нет.

Камеры видеофиксации в Киеве / Инфографика 24 канала​