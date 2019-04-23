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      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ НАБУ

      Смертельные выборы в Индонезии: от переутомления умерли почти сто членов избирательных комиссий

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      Выборы в Индонезии
      Выборы в Индонезии / Mothership.sg

      После крупнейших в мире выборов в Индонезии умер минимум 91 член избирательных комиссий, еще 374 попали в больницы. Причиной большинства смертей стало переутомление при подсчете голосов.

      Некоторые члены избирательных комиссий в Индонезии непрерывно работали более суток, рассказал председатель Центральной избирательной комиссии Индонезии Ариф Будиман, пишет The Straits Times.

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      Председатель ЦИК предложил выплатить семьям погибших и пострадавших компенсации в размере от 30 до 36 миллионов индонезийских рупий (около 2100-2500 долларов). А еще он пообещал снизить нагрузку на членов избирательных комиссий.

      Кроме того, от переутомления и связанных с ним дорожных аварий во время и после выборов умерли 15 полицейских по всей стране.

      Президент Индонезии Джоко Видодо выразил соболезнования семьям погибших членов избирательных комиссий и полицейских. Он назвал их "борцами за демократию".

      Что известно о выборах в Индонезии?
      17 апреля в Индонезии произошло крупнейшие в мире однодневные выборы. Жители страны выбирали президента, депутатов двух палат парламента, а также членов законодательных органов провинций и округов. По всей стране работали более 800 тысяч избирательных участков. Явка на выборах составила 82% из 192 миллионов человек, имеющих право голоса. Официальные результаты выборов объявят не позднее 22 мая.

      blog_ava
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      Теги: Новости политики Жертвы Индонезия
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