Смертельный пожар в Одессе: женщина выпала с балкона и погибла

В Одессе загорелась квартира на 9 этаже дома по улице Героев обороны Одессы, 34. В результате падения с балкона во время пожара погибла женщина.

Сообщение о задымлении квартиры на 9 этаже поступило 20 мая в 9:33, сообщает ГСЧС.

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Огонь удалось локализовать в 10:04, в 10:06 пожар полностью ликвидировали. Его центр был у входной двери в квартиру, загорелось имущество на площади 3 квадратных метров – это установили спасатели, когда прибыли на место вызова. Правоохранители устанавливают причину трагедии и нанесенный ущерб.



Квартира погибшей после пожара / Фото ГСЧС



В результате пожара в Одессе погибла женщина / Фото ДСНС

Усложняло ситуацию то, что не было возможности установить автоколенчатый подъемник. Он не мог подъехать из-за узкого проезда и бетонных плит во дворе, а также большого количества припаркованных машин.

К слову, накануне в Одессе обвалилась часть жилого дома на улице Торговой. Большинство его жителей будут временно проживать в гостиницах.