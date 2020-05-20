Техно Lifestyle Здоровье Спорт Дом Агро Дизайн Инвестиции Недвижимость Вкусно Покер Auto Красота Семья Учеба Likar Афиша
more
ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19
Прямая трансляция на
Последние выпуски
ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19

Смертельный пожар в Одессе: женщина выпала с балкона и погибла

- Читати новину українською
Фото с места трагедии
Фото с места трагедии / ГСЧС десской области

В Одессе загорелась квартира на 9 этаже дома по улице Героев обороны Одессы, 34. В результате падения с балкона во время пожара погибла женщина.

Сообщение о задымлении квартиры на 9 этаже поступило 20 мая в 9:33, сообщает ГСЧС.

Обратите внимание В Одесской области на рынке "7 километр" произошел пожар: что известно

Огонь удалось локализовать в 10:04, в 10:06 пожар полностью ликвидировали. Его центр был у входной двери в квартиру, загорелось имущество на площади 3 квадратных метров – это установили спасатели, когда прибыли на место вызова. Правоохранители устанавливают причину трагедии и нанесенный ущерб.

Пожежа в Одесі
Квартира погибшей после пожара / Фото ГСЧС

Пожежа в Одесі
В результате пожара в Одессе погибла женщина / Фото ДСНС

Усложняло ситуацию то, что не было возможности установить автоколенчатый подъемник. Он не мог подъехать из-за узкого проезда и бетонных плит во дворе, а также большого количества припаркованных машин.

К слову, накануне в Одессе обвалилась часть жилого дома на улице Торговой. Большинство его жителей будут временно проживать в гостиницах.

Автор: Ирина Буртык
Теги: Новости Украины ГСЧС Пожар Жертвы Новости Одессы
Комментарии
powered by lun.ua
Предложения партнеров
Комментарии
Главные новости
Последние Новости
Больше новостей
Публикации
Скандальные интервью Гордона: запрос на "русский мир"?
сегодня , 15:00 Скандальные интервью Гордона: запрос на "русский мир"?
Валерій Пекар
Пустые обещания Авакова: в полиции до сих пор придумывают преступления ради статистики
сегодня , 14:30 Пустые обещания Авакова: в полиции до сих пор придумывают преступления ради статистики
Дмитро Гнап
Утренний ритуал, чтобы сохранить молодость лица и шеи
17 мая , 14:44 Утренний ритуал, чтобы сохранить молодость лица и шеи
Лідія Цюпера