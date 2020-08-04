В Одессе суд изменил меру пресечения Сергею Дурачу: его отправили под круглосуточный домашний арест. Именно Дурач является совладельцем гостиницы "Токио Стар", во время пожара в котором в августе 2019 года погибли 9 человек.

Дурача обязали носить электронный браслет

Суд освободил Дурача из-под стражи, однако наложил на него ряд обязательств. Об этом сообщает "Суспільне".

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В частности, подозреваемый по делу должен носить электронный браслет.

Совладельца гостиницы задержали 15 июля в аэропорту

Отметим, что ранее Дурач скрывался от правоохранителей. Мужчину объявили в розыск. По предварительной информации, он уехал из страны еще за несколько дней до трагедии.

Дурача задержали 15 июля в аэропорту "Одесса", он планировал лететь в Италию. Киевский суд Одессы принял решение арестовать Дурача на 25 дней.

Что известно о пожаре в гостинице "Токио Стар":