Смертельный пожар в "Токио Стар" в Одессе: совладельцу заведения изменили меру пресечения
В Одессе суд изменил меру пресечения Сергею Дурачу: его отправили под круглосуточный домашний арест. Именно Дурач является совладельцем гостиницы "Токио Стар", во время пожара в котором в августе 2019 года погибли 9 человек.
Дурача обязали носить электронный браслет
Суд освободил Дурача из-под стражи, однако наложил на него ряд обязательств. Об этом сообщает "Суспільне".
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В частности, подозреваемый по делу должен носить электронный браслет.
Совладельца гостиницы задержали 15 июля в аэропорту
Отметим, что ранее Дурач скрывался от правоохранителей. Мужчину объявили в розыск. По предварительной информации, он уехал из страны еще за несколько дней до трагедии.
Дурача задержали 15 июля в аэропорту "Одесса", он планировал лететь в Италию. Киевский суд Одессы принял решение арестовать Дурача на 25 дней.
Что известно о пожаре в гостинице "Токио Стар":
- В ночь на 17 августа 2019 года в Одессе во время пожара в гостинице "Токио Стар" погибли 9 человек.
- Причиной пожара стала чрезмерная нагрузка на электросети и замыкание электропроводки – такие предварительные выводы озвучили в прокуратуре.
- Совладелец отеля Вадим Черный и старший администратор Ирина Паровик были взяты под стражу.
- Еще одному совладельцу отеля Сергею Дурачу и главному инженеру заочно сообщили о подозрении.
- Также среди подозреваемых – 30-летняя женщина, которая дежурила в гостинице в ночь пожара.