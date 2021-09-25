Сообщение в полицию поступило примерно в 14:00 25 сентября. Мужчина сообщил, что он застрелил своего 49-летнего друга, с которым был на охоте.
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От ранения в грудь пострадавший скончался на месте. По словам стрелка, он якобы целился в дичь, однако случайно попал в приятеля.
Что известно об инциденте
64-летнего мужчину задержали и доставили в местный участок полиции. Оба охотничьих ружья изъяли, их направят на экспертизу.
Правоохранители открыли дело по статье об убийстве, совершенном по неосторожности. За это мужчине грозит от 3 до 5 лет ограничения или лишения свободы. Тело умершего охотника отправят на судебно-медицинскую экспертизу.
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