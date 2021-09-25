Смертельный выстрел в грудь: в Измаиле охотник целился в дичь, но убил товарища

В Измаиле мужчина застрелил на охоте своего товарища. 64-летний охотник сам обратился в полицию и сообщил о трагедии.

Сообщение в полицию поступило примерно в 14:00 25 сентября. Мужчина сообщил, что он застрелил своего 49-летнего друга, с которым был на охоте.

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От ранения в грудь пострадавший скончался на месте. По словам стрелка, он якобы целился в дичь, однако случайно попал в приятеля.

Что известно об инциденте

64-летнего мужчину задержали и доставили в местный участок полиции. Оба охотничьих ружья изъяли, их направят на экспертизу.

Правоохранители открыли дело по статье об убийстве, совершенном по неосторожности. За это мужчине грозит от 3 до 5 лет ограничения или лишения свободы. Тело умершего охотника отправят на судебно-медицинскую экспертизу.

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В полиции напомнили, что огнестрельное оружие не терпит спешки и чрезмерной самоуверенности. Людей призвали соблюдать технику безопасности и не направлять оружие в сторону людей.