Смертельный взрыв квартиры в Днепре: назвали жуткую версию следствия

На улице Шмидта в центре Днепра 15 августа произошел взрыв в квартире. Там погибли мужчина и женщина. 17 августа следователи рассказали, что это могло быть не несчастным случаем.

Такой вывод сделали после судебно-медицинской экспертизы тел. Она показала, что мужчина умер еще до взрыва.

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Убийство или самоубийство

Правоохранители считают, что взрыв был умышленным убийством или самоубийством. Об этом свидетельствует то, что мужчина умер от ножевого ранения в грудь. А вот женщина все же задохнулась оксидом углерода.

Что произошло в квартире

Вероятно, в квартире случился семейный конфликт между семейной парой. Во время него, женщина якобы убила мужа и решила покончить с собой. Она открыла газовые конфорки и после этого произошел взрыв.



Окно квартиры, где произошла трагедия / Фото "Информатор"

Новая квалификация дела

Правоохранители открыли 2 новых уголовных производства. Одно по статье об умышленном убийстве, а другое такое же с пометкой самоубийство. Соответственно, наказание отбывать, вероятно, никто не будет, поскольку фигуранты мертвы.

Что было известно ранее

Взрыв прогремел примерно в 08:35. Погибшему мужчине было 55 лет, а женщине – 51. Правоохранители сразу открыли 2 уголовных производства.

Случай начали расследовать, как служебную халатность и убийство. Однако окончательную версию следствия тогда еще не называли.