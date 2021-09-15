Смертельный взрыв машины в Днепре: погибли 2 человека, правоохранители говорят о теракте
Источник:телеграм-канал "Днепр Сейчас"
На проспекте Богдана Хмельницкого в Днепре 15 сентября прогремел взрыв. Подорвался автомобиль, в котором были 2 человека. Они не смогли спастись.
Правоохранители рассказали, что в результате взрыва погибли водитель и пассажир. Пресс-секретарь ГУНП в Днепропетровской области Анна Старчевская предположила, что это был теракт.
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Что известно о взрыве
Смертельный взрыв прогремел 15 сентября в 09:30. В этот момент в автомобиле были 2 человека – оба погибли. Правоохранителям удалось установить личность водителя, но деталей пока нет.
После взрыва авто загорелось. На место происшествия оперативно прибыли спасатели.
Сейчас на месте работают криминалисты, следственно-лабораторная группа. Личность водителя мы установили, в отношении личности пассажира – мы работаем над этим. Скорее всего, это действительно был теракт,
– сообщила Старчевская.
Как в полиции прокомментировали взрыв: смотрите видео
Проезд временно заблокировали правоохранители для выяснения деталей случившегося. Машины, припаркованные рядом, от взрыва не пострадали. СМИ предполагают, что это могло быть заказное убийство.Обратите внимание! 2 сентября в Днепре тоже произошел взрыв в салоне автомобиля. Тогда водитель получил травмы и попал в больницу. К счастью, его жизни ничего не угрожало. Впоследствии в салоне нашли остатки гранаты.
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