Смертельный взрыв машины в Днепре: погибли 2 человека, правоохранители говорят о теракте

На проспекте Богдана Хмельницкого в Днепре 15 сентября прогремел взрыв. Подорвался автомобиль, в котором были 2 человека. Они не смогли спастись.

Правоохранители рассказали, что в результате взрыва погибли водитель и пассажир. Пресс-секретарь ГУНП в Днепропетровской области Анна Старчевская предположила, что это был теракт.

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Что известно о взрыве

Смертельный взрыв прогремел 15 сентября в 09:30. В этот момент в автомобиле были 2 человека – оба погибли. Правоохранителям удалось установить личность водителя, но деталей пока нет.

После взрыва авто загорелось. На место происшествия оперативно прибыли спасатели.

Сейчас на месте работают криминалисты, следственно-лабораторная группа. Личность водителя мы установили, в отношении личности пассажира – мы работаем над этим. Скорее всего, это действительно был теракт,

– сообщила Старчевская.

Как в полиции прокомментировали взрыв: смотрите видео

Проезд временно заблокировали правоохранители для выяснения деталей случившегося. Машины, припаркованные рядом, от взрыва не пострадали. СМИ предполагают, что это могло быть заказное убийство.

2 сентября в Днепре тоже произошел взрыв в салоне автомобиля. Тогда водитель получил травмы и попал в больницу. К счастью, его жизни ничего не угрожало. Впоследствии в салоне нашли остатки гранаты.

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