Смертельный взрыв машины в Днепре: погибли 2 человека, правоохранители говорят о теракте

15 сентября 2021 , 10:17
Читати новину українською

Источник:

телеграм-канал "Днепр Сейчас"

На проспекте Богдана Хмельницкого в Днепре 15 сентября прогремел взрыв. Подорвался автомобиль, в котором были 2 человека. Они не смогли спастись.

Правоохранители рассказали, что в результате взрыва погибли водитель и пассажир. Пресс-секретарь ГУНП в Днепропетровской области Анна Старчевская предположила, что это был теракт.

Важно От ударной волны выбило окна: в Днепре взорвалась и загорелась машина

Что известно о взрыве

Смертельный взрыв прогремел 15 сентября в 09:30. В этот момент в автомобиле были 2 человека – оба погибли. Правоохранителям удалось установить личность водителя, но деталей пока нет. 

После взрыва авто загорелось. На место происшествия оперативно прибыли спасатели.

Сейчас на месте работают криминалисты, следственно-лабораторная группа. Личность водителя мы установили, в отношении личности пассажира – мы работаем над этим. Скорее всего, это действительно был теракт,
 –  сообщила Старчевская.

Как в полиции прокомментировали взрыв: смотрите видео

 

Проезд временно заблокировали правоохранители для выяснения деталей случившегося. Машины, припаркованные рядом, от взрыва не пострадали. СМИ предполагают, что это могло быть заказное убийство.

Обратите внимание! 2 сентября в Днепре тоже произошел взрыв в салоне автомобиля. Тогда водитель получил травмы и попал в больницу. К счастью, его жизни ничего не угрожало. Впоследствии в салоне нашли остатки гранаты.

Новость дополняется...

Автор: Альона Захарова