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      ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ ИТОГИ 2018 ГОДА ГРИПП В УКРАИНЕ

      Смертельный грипп в Украине: третьей жертвой стал младенец

      268 Читати новину українською

      В Одесской области умер годовалый малыш. Родители лечили его самостоятельно, к медикам обращаться не торопились.

      Они думали, что это простуда, однако малышу становились только хуже.

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      Тогда они уже обратились к врачам, но спасти ребенка медики не смогли. Девочке не было и года. Лабораторная экспертиза подтвердила, что убийцей стал вирус, а у ребенка не было прививки.

      Областные чиновники от медицины и родители ситуацию не комментируют. Местные же СМИ сообщают, эта смерть вызвала настоящий скандал в высших кабинетах.

      Это уже третья смерть от гриппа в Украине. Ранее в Харькове уже умерли два человека: 9-летняя девочка и 62-летняя пенсионерка. Для обоих смертельным стал вирус А (Н3N2). Вакцины от него в Украине – есть. Но ни ребенок, ни женщина не были привиты.

      Многие украинцы делают вакцинацию, чтобы уберечься от гриппа.

      В Харьковской области уже были смертельные случаи, к сожалению, и я хочу обезопасить себя. Поэтому решила сделать прививки,
      – сказала харьковчанка Юлия Шевчук.

      Сделать прививку можно в любом возрасте, начиная с 6 месяцев. Для детей, особенно со слабым иммунитетом, вакцинация жизненно необходима. Тем более, медики предупреждают, Украина на пороге эпидемии.

      Вакцинация производит защиту в течение 2 недель. Настоящий грипп мы ожидаем в следующем году. В январе после каникул заболеваемость будет расти, и пик – это февраль, возможно, март,
      – отметил врач-иммунолог Андрей Волянский.

      Итак, время, чтобы обезопасить себя от болезни еще есть. И единственное оружие против нее – вакцина. Медики уверяют, сейчас в Украине ее достаточно. Она сможет защитить от большинства разновидностей гриппа. Стоимость препарата 500 гривен.

      Читайте также: Вакцина от гриппа: все, что нужно знать о прививках

      В Минздраве констатируют: эпидемиологический порог заболевания гриппом и ОРВИ уже превышен на 2%. Хуже всего вирус свирепствует на Киевщине, Житомирщине, Сумской и Харьковской областях. Болезнь уложила на больничные койки уже три сотни человек. Вирус, который пришел в Украину в прошлом году, в Америке унес 80 тысяч жизней. Специалисты говорят, что он особенно опасен для пожилых людей.

      Теги: Новости Украины Здоровье Министерство здравоохранения Украины эпидемия Жертвы Грипп в Украине
      Источник: 24 канал
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