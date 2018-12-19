Смертельный грипп в Украине: третьей жертвой стал младенец

В Одесской области умер годовалый малыш. Родители лечили его самостоятельно, к медикам обращаться не торопились.

Они думали, что это простуда, однако малышу становились только хуже.

Читайте также: Как эффективно уберечься от смертельного гриппа: советы эксперта

Тогда они уже обратились к врачам, но спасти ребенка медики не смогли. Девочке не было и года. Лабораторная экспертиза подтвердила, что убийцей стал вирус, а у ребенка не было прививки.

Областные чиновники от медицины и родители ситуацию не комментируют. Местные же СМИ сообщают, эта смерть вызвала настоящий скандал в высших кабинетах.

Это уже третья смерть от гриппа в Украине. Ранее в Харькове уже умерли два человека: 9-летняя девочка и 62-летняя пенсионерка. Для обоих смертельным стал вирус А (Н3N2). Вакцины от него в Украине – есть. Но ни ребенок, ни женщина не были привиты.

Многие украинцы делают вакцинацию, чтобы уберечься от гриппа.

В Харьковской области уже были смертельные случаи, к сожалению, и я хочу обезопасить себя. Поэтому решила сделать прививки,

– сказала харьковчанка Юлия Шевчук.

Сделать прививку можно в любом возрасте, начиная с 6 месяцев. Для детей, особенно со слабым иммунитетом, вакцинация жизненно необходима. Тем более, медики предупреждают, Украина на пороге эпидемии.

Вакцинация производит защиту в течение 2 недель. Настоящий грипп мы ожидаем в следующем году. В январе после каникул заболеваемость будет расти, и пик – это февраль, возможно, март,

– отметил врач-иммунолог Андрей Волянский.

Итак, время, чтобы обезопасить себя от болезни еще есть. И единственное оружие против нее – вакцина. Медики уверяют, сейчас в Украине ее достаточно. Она сможет защитить от большинства разновидностей гриппа. Стоимость препарата 500 гривен.

Читайте также: Вакцина от гриппа: все, что нужно знать о прививках

В Минздраве констатируют: эпидемиологический порог заболевания гриппом и ОРВИ уже превышен на 2%. Хуже всего вирус свирепствует на Киевщине, Житомирщине, Сумской и Харьковской областях. Болезнь уложила на больничные койки уже три сотни человек. Вирус, который пришел в Украину в прошлом году, в Америке унес 80 тысяч жизней. Специалисты говорят, что он особенно опасен для пожилых людей.