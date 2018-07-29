Смертельный инцидент во Второй лиге: арбитр и игрок спасли жизнь футболисту "Буковины"
Поединок во Второй лиге едва не был омрачен ужасным столкновением двух футболистов.
На 71 минуте встречи во время борьбы на втором этаже головами столкнулись Тарас Кривый и Виталий Кузив. В результате, Кузив упал на газон и даже не пытался подняться. Кривый сразу же подбежал к сопернику и, вместе с главным арбитром матча Павлом Дубровцем, оказал первую помощь игроку черновчан, у которого запал язык.
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После этого Кузива забрала машина скорой помощи, которая находилась на стадионе, и доставила его в больницу.
Примечательно, что об инциденте с защитником "Буковины" не было указано на официальных сайтах клубов и послематчевых протоколах. Более того, в протоколах нет даже слова о том, что игрока заменили, хотя в составе черновицкой команды после этого произошли две замены.
Матч завершился победой "Буковины" со счетом 2:0, при этом в матче было показано две красные карточки – по одной каждой из команд.
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