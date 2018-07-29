18:41
29 июль 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
22°C
28°C 19°C
  • понедельник
    28°C 21°C
  • вторник
    27°C 20°C
  • среда
    26°C 18°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ГОДОВЩИНА КРЕЩЕНИЯ РУСИ ДТП С HUMMER В КИЕВЕ НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Чеченские игры разума. Миллиардер из трущоб
Вєсті Кремля
19:21, 28 июля
Вести.UA. Жир. Украинский прототип Тэтчер. Телефонный хулиган Ляшко
Вєсті.UA
18:25, 28 июля
Как мажоритарные депутаты получают миллионы и превращают Украину в феодальное государство
ЦРУ
09:00, 20 июля
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 июля
Вспомнить Все. Студенческие отряды
Згадати все
00:40, 14 июля
Телеканал новостей 24 Новости Новости спорта
ГОДОВЩИНА КРЕЩЕНИЯ РУСИ ДТП С HUMMER В КИЕВЕ НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Смертельный инцидент во Второй лиге: арбитр и игрок спасли жизнь футболисту "Буковины"

159 Читати новину українською
Смертельный случай в матче "Нива" – "Буковина"
Смертельный случай в матче "Нива" – "Буковина" / Скриншот

Поединок во Второй лиге едва не был омрачен ужасным столкновением двух футболистов.

На 71 минуте встречи во время борьбы на втором этаже головами столкнулись Тарас Кривый и Виталий Кузив. В результате, Кузив упал на газон и даже не пытался подняться. Кривый сразу же подбежал к сопернику и, вместе с главным арбитром матча Павлом Дубровцем, оказал первую помощь игроку черновчан, у которого запал язык.

Читайте также: "Заря" осталась без лидера перед матчами Лиги Европы

После этого Кузива забрала машина скорой помощи, которая находилась на стадионе, и доставила его в больницу.

Примечательно, что об инциденте с защитником "Буковины" не было указано на официальных сайтах клубов и послематчевых протоколах. Более того, в протоколах нет даже слова о том, что игрока заменили, хотя в составе черновицкой команды после этого произошли две замены.

Матч завершился победой "Буковины" со счетом 2:0, при этом в матче было показано две красные карточки – по одной каждой из команд.

Больше новостей из мира спорта читайте в нашем разделе Спорт24

Теги: Новости спорта
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Як прокурори влаштовують своїх дітей-мажорів на посади держслужбовців
сегодня, 17:00 Як прокурори влаштовують своїх дітей-мажорів на посади держслужбовців
Мустафа Найєм
Как современному человеку достичь успеха?
сегодня, 16:01 Как современному человеку достичь успеха?
Володимир Співаковський
Как успеть все и не пристрелиться: актуальный вопрос
сегодня, 12:01 Как успеть все и не пристрелиться: актуальный вопрос
Блог Медіа
Все, что происходит в окупированном Луганске – это показуха, пользы для жителей нет никакой
сегодня, 08:44 Все, что происходит в окупированном Луганске – это показуха, пользы для жителей нет никакой
Ольга Черненко
Міф – це серйозно: як Apple та ІДІЛ використовують формули Древньої Греції
28 июля, 22:00 Міф – це серйозно: як Apple та ІДІЛ використовують формули Древньої Греції
Блог Медіа
Паралимпиада-2018: медальный зачет
 18 марта , 09:05
Видео боя Ломаченко – Линарес
 13 мая , 06:50
Стоунер раскритиковал решение Росси вернуться в Yamaha
 15 августа 2012 , 17:42 0
Porshe возвращается в Le Mans с заводской командой
 10 декабря 2012 , 08:36
"Зенит" предложил 30 миллионов за Ярмоленко
 18 января 2014 , 11:33
В Беларуси задержали больше 100 украинских фанатов
 10 октября 2014 , 11:55
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук