Смертельный наезд на 19-летнего мотогонщика Бессонова: появились новые подробности

В Харькове состоялось судебное заседание относительно смертельного ДТП, в результате которого погиб 19-летний мотогонщик Андрей Бессонов. Меру пресечения избирали 58-летней Ольге Котовой, которая была за рулем внедорожника, который, собственно и сбил насмерть спортсмена на велосипеде.

Ранее 24 канал сообщал, что вечером, 6 июля, в Харькове погиб 19-летний мотогонщик Андрей Бессонов, в результате наезда внедорожника. Тогда молодой человек ехал на велосипеде, а за рулем авто находилась 58-летняя Ольга Котова. В итоге, парня в тяжелом и бессознательном состоянии было доставлено в больницу скорой, однако здесь он так и не смог оправиться, и, не приходя в сознание, умер.

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13 июля, в Харькове состоялось судебное заседание относительно инцидента. Так, во время слушания в зале Киевского райсуда стало известно, что предполагаемая виновница ДТП после происшествия симулировала сердечный приступ, пишет издание город "Х".

Подозреваемую привезли. Её адвокат сначала пыталась перенести заседание из-за плохого самочувствия подозреваемой, но после разговора с родственниками погибшего и активистами подозреваемая пришла в зал суда pic.twitter.com/NtfazeB87B — Nakipelo (@nakipelotv) July 13, 2018

"Пока что подозреваемая – водитель Toyota Prado Ольга Котова – все-таки пыталась скрыться с места ДТП, симулировала сердечный приступ и на этом этапе следствия находится на "лечении" в Дергачевской центральной районной больнице с целью получения медицинской документации, необходимой ей для создания "версии защиты", – отметил председатель общественной организации "Антикоррупционный блок участников АТО" Антон Сосницкий.

Заметим, что в деле появились несколько противоречий. К примеру, свидетели аварии утверждают, что погибший мотогонщик ехал на велосипеде по проспекту Независимости в сторону проспекта Науки на очень медленной скорости. Сама же подозреваемая утверждает, что парень бросился ей под колеса.

Кроме того, в суде сообщили, что в момент аварии в машине женщины находился ее внук, пишет издание NewsRoom Kharkiv.

Как показали анализы, подозреваемая была трезвой. По словам прокурора, Котова не убедилась в безопасности маневра, однако отец погибшего парня был другого мнения: он заявил, что водитель внедорожника проигнорировала знак "только прямо" и выехала на встречную полосу.

Впоследствии адвокат Котовой заявила, что та признает свою вину и извинилась перед близкими.

Дочь женщины в свою очередь рассказала, что у матери наблюдаются ишемия, сахарный диабет и другие болезни, поэтому для нее участие в судебном разбирательстве грозит осложнениями и даже смертью.

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Также адвокат подозреваемой заявил, что в СИЗО Котова может умереть.

"Конечно так было бы легче прокуратуре – просто закрыли бы производство и все". Представители потерпевших парируют тем, что в СИЗО есть санчасть, – цитирует его слова ресурс "Накипело".

Адвокат Котовой говорит, что в СИЗО Котова может умереть «Конечно так было б легче прокуратуре-просто закрыли бы производство и все».



Представители потерпевших парируют тем, что в СИЗО есть санчасть. — Nakipelo (@nakipelotv) July 13, 2018

Однако врач "скорой", на которой привезли водителя, рассказал, что у Котовой – только повышенное давление и высокое содержание сахара в крови, но угрозы жизни нет.

После этого женщина преклонного возраста, харьковчанка встала на колени и еще раз попросила прощения у родных погибшего мотогонщика.



Подозреваемая в гибели Бессонова Котова встала в суде на колени

В итоге судья объявил решение в отношении Котовой – 60 дней ареста без права внесения залога.

Добавим, что во время заседания адвокат заявил, что матери Андрея Бессонова предлагали отказаться от претензий за трехкомнатную квартиру. Защита Котовой на это ответила, что апартаменты предлагали как компенсацию, а не как отказ от претензий, передает "Вгороде".