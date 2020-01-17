Смертельный пожар на Троицкой в Одессе: появились подробности причин от Кабмина

В начале декабря в Одессе в экономическом колледже, который находится на улице Троицкой, произошел смертельный пожар, который унес жизни 16 человек, в том числе студентов заведения. 6 декабря Кабмин распорядился создать правительственную комиссию по расследованию причин возникновения пожара, а 21 числа правительственная комиссия назвала причины.

В распоряжении издания "Апостроф" оказался отчет этой комиссии. Возглавлял ее заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой. Также в нее входили:

министр образования и науки Анна Новосад,

уже экс-министр развития общин и территорий Алена Бабак,

директор департамента Гоструда Игорь Дегнера,

председатель Нацполиции Игорь Клименко,

председатель Одесской ОГА Максим Куцый,

министр развития экономики Тимофей Милованов,

заместитель директора исполнительной дирекции Фонда соцстрахования Сергей Нестеров,

министр здравоохранения Зоряна Скалецкая,

министр социальной политики Юлия Соколовская,

председатель ГСЧС Николай Чечеткин.

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Пожар в колледже в Одессе: основные цифры

Согласно отчету комиссии, 4 декабря спасатели получили информацию о пожаре в колледже в 10:12, а уже через три минуты на месте работали первые подразделения ГСЧС.

На момент пожара в здании колледжа находились 210 человек: 172 студента и 38 сотрудников учебного заведения. Большинство людей вышли из здания самостоятельно. Но тех 40 человек, которые не смогли покинуть горящее здание колледжа, спасли работники. 18 человек вывели спасатели с помощью пожарных лестниц, а 22 человека вышли по лестнице внутри здания.

Локализовать пожар удалось только в 14:18, а поисково-спасательные работы продолжались до 8 часов утра 14 декабря. В результате пожара погибли 16 человек, двое из них скончались в больнице от полученных травм. Тела 14 человек обнаружили под завалами строительных конструкций.

К ликвидации пожара было привлечено 4,4 тысячи человек в том числе более тысячи спасателей и 632 единицы техники.

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Каковы причины трагедии

Во время расследования инцидента специалисты установили, что очаг возгорания возник на третьем этаже колледжа в кабинете заведующего отделением экономики и предпринимательства. В то же время руководительницы учреждения в момент возгорания в кабинете не было. Уже отсюда пожар распространился третьим этажом, а затем пламя друг за другом охватило четвертый, пятый и шестой этажи.

Быстрому распространению огня способствовала обшивка стен – легковоспламеняющаяся так называемая вагонка. Последний раз проверку здания колледжа на предмет пожарной безопасности проводили в 2014 году. Тогда проверяющие от ГСЧС порекомендовали руководству учебного заведения поменять обшивку, но этого так и не сделали.

Правительственная комиссия установила, что основная версия причин пожара – возгорание бытового электрооборудования, вероятно, обогревателя. Также следователи выяснили, что в колледже активно пользовались такими приборами, несмотря на то, что здание было подключено к системе централизованного отопления.

Кроме того, эвакуация студентов и сотрудников учебного заведения с третьего этажа осложнялась тем, что один из двух выходов с этажа был закрыт. Более того, само здание колледжа имело три выхода, но один из них был замурован.

Также колледж имел проблемы и в электрощитовой: там установлены фарфоровые предохранители, один из которых был оборудован перемычкой. Она позволяла значительно увеличивать нагрузку на электросеть.

Не стоит забывать и о проблемах с сигнализацией – система пожарной сигнализации и оповещения о пожаре в автоматическом режиме отсутствовала. В то же время здание было оборудовано устаревшей системой оповещения типа "ревун", которую включали, нажав на кнопку. Сама же кнопка возле места вахтера на первом этаже. Кроме того, огнетушители и пожарные багры следователи нашли под кроватью и за шкафом в кабинете коменданта колледжа, который и был ответственным за пожарную безопасность здания.

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Выводы комиссии

В целом комиссия пришла к выводу, что руководство и персонал колледжа сознательно допускали грубые нарушения норм пожарной безопасности. В частности, говорится о том, что руководство заведения отказывалось выполнять требования спасателей. А причиной такого поведения является нестрогая ответственность. Например, если проверяющие устанавливают, что в здании не хватает пожарной сигнализации, а руководство предприятия ничего не делает, то ему грозит штраф в только 170 гривен.

Поэтому представители правительства рекомендуют внести изменения в Кодекс Украины об административных нарушениях и усилить ответственность за невыполнение рекомендаций проверяющих. Кроме того, в Кабмине планируют изменить судебное законодательство, чтобы суды по сокращенной процедуре рассматривали иски об остановке предприятий за нарушения правил пожарной безопасности.

Также комиссия рекомендовала предусмотреть в государственном и местных бюджетах, бюджетах предприятий государственной и коммунальной собственности, обязательный процент на финансирование мероприятий по пожарной безопасности. Также она инициировала проведение проверок пожарной безопасности во всех учебных заведениях страны.

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Какую денежную компенсацию получат семьи погибших и пострадавшие

Семьям погибших в пожаре и тем людям, которые получили травмы, Кабмин запланировал выделить материальную помощь.

В частности,

по 200 тысяч гривен получат семьи погибших,

семьи погибших, по 100 тысяч гривен получат пострадавшие, которые получили травмы средней тяжести,

получат пострадавшие, которые получили травмы средней тяжести, по 30 тысяч гривен выделят тем, кто получил в результате пожара травмы легкой характера,

выделят тем, кто получил в результате пожара травмы легкой характера, на ликвидацию последствий пожара для ГСЧС выделено 580 тысяч гривен.

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Отчет правительственной комиссии по пожару в колледже в Одессе: документ