Смертельный пожар на Троицкой в Одессе: появились подробности причин от Кабмина
В начале декабря в Одессе в экономическом колледже, который находится на улице Троицкой, произошел смертельный пожар, который унес жизни 16 человек, в том числе студентов заведения. 6 декабря Кабмин распорядился создать правительственную комиссию по расследованию причин возникновения пожара, а 21 числа правительственная комиссия назвала причины.
В распоряжении издания "Апостроф" оказался отчет этой комиссии. Возглавлял ее заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой. Также в нее входили:
- министр образования и науки Анна Новосад,
- уже экс-министр развития общин и территорий Алена Бабак,
- директор департамента Гоструда Игорь Дегнера,
- председатель Нацполиции Игорь Клименко,
- председатель Одесской ОГА Максим Куцый,
- министр развития экономики Тимофей Милованов,
- заместитель директора исполнительной дирекции Фонда соцстрахования Сергей Нестеров,
- министр здравоохранения Зоряна Скалецкая,
- министр социальной политики Юлия Соколовская,
- председатель ГСЧС Николай Чечеткин.
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Пожар в колледже в Одессе: основные цифры
Согласно отчету комиссии, 4 декабря спасатели получили информацию о пожаре в колледже в 10:12, а уже через три минуты на месте работали первые подразделения ГСЧС.
На момент пожара в здании колледжа находились 210 человек: 172 студента и 38 сотрудников учебного заведения. Большинство людей вышли из здания самостоятельно. Но тех 40 человек, которые не смогли покинуть горящее здание колледжа, спасли работники. 18 человек вывели спасатели с помощью пожарных лестниц, а 22 человека вышли по лестнице внутри здания.
Локализовать пожар удалось только в 14:18, а поисково-спасательные работы продолжались до 8 часов утра 14 декабря. В результате пожара погибли 16 человек, двое из них скончались в больнице от полученных травм. Тела 14 человек обнаружили под завалами строительных конструкций.
К ликвидации пожара было привлечено 4,4 тысячи человек в том числе более тысячи спасателей и 632 единицы техники.
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Каковы причины трагедии
Во время расследования инцидента специалисты установили, что очаг возгорания возник на третьем этаже колледжа в кабинете заведующего отделением экономики и предпринимательства. В то же время руководительницы учреждения в момент возгорания в кабинете не было. Уже отсюда пожар распространился третьим этажом, а затем пламя друг за другом охватило четвертый, пятый и шестой этажи.
Быстрому распространению огня способствовала обшивка стен – легковоспламеняющаяся так называемая вагонка. Последний раз проверку здания колледжа на предмет пожарной безопасности проводили в 2014 году. Тогда проверяющие от ГСЧС порекомендовали руководству учебного заведения поменять обшивку, но этого так и не сделали.
Правительственная комиссия установила, что основная версия причин пожара – возгорание бытового электрооборудования, вероятно, обогревателя. Также следователи выяснили, что в колледже активно пользовались такими приборами, несмотря на то, что здание было подключено к системе централизованного отопления.
Кроме того, эвакуация студентов и сотрудников учебного заведения с третьего этажа осложнялась тем, что один из двух выходов с этажа был закрыт. Более того, само здание колледжа имело три выхода, но один из них был замурован.
Также колледж имел проблемы и в электрощитовой: там установлены фарфоровые предохранители, один из которых был оборудован перемычкой. Она позволяла значительно увеличивать нагрузку на электросеть.
Не стоит забывать и о проблемах с сигнализацией – система пожарной сигнализации и оповещения о пожаре в автоматическом режиме отсутствовала. В то же время здание было оборудовано устаревшей системой оповещения типа "ревун", которую включали, нажав на кнопку. Сама же кнопка возле места вахтера на первом этаже. Кроме того, огнетушители и пожарные багры следователи нашли под кроватью и за шкафом в кабинете коменданта колледжа, который и был ответственным за пожарную безопасность здания.
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Выводы комиссии
В целом комиссия пришла к выводу, что руководство и персонал колледжа сознательно допускали грубые нарушения норм пожарной безопасности. В частности, говорится о том, что руководство заведения отказывалось выполнять требования спасателей. А причиной такого поведения является нестрогая ответственность. Например, если проверяющие устанавливают, что в здании не хватает пожарной сигнализации, а руководство предприятия ничего не делает, то ему грозит штраф в только 170 гривен.
Поэтому представители правительства рекомендуют внести изменения в Кодекс Украины об административных нарушениях и усилить ответственность за невыполнение рекомендаций проверяющих. Кроме того, в Кабмине планируют изменить судебное законодательство, чтобы суды по сокращенной процедуре рассматривали иски об остановке предприятий за нарушения правил пожарной безопасности.
Также комиссия рекомендовала предусмотреть в государственном и местных бюджетах, бюджетах предприятий государственной и коммунальной собственности, обязательный процент на финансирование мероприятий по пожарной безопасности. Также она инициировала проведение проверок пожарной безопасности во всех учебных заведениях страны.
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Какую денежную компенсацию получат семьи погибших и пострадавшие
Семьям погибших в пожаре и тем людям, которые получили травмы, Кабмин запланировал выделить материальную помощь.
В частности,
- по 200 тысяч гривен получат семьи погибших,
- по 100 тысяч гривен получат пострадавшие, которые получили травмы средней тяжести,
- по 30 тысяч гривен выделят тем, кто получил в результате пожара травмы легкой характера,
- на ликвидацию последствий пожара для ГСЧС выделено 580 тысяч гривен.
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Отчет правительственной комиссии по пожару в колледже в Одессе: документ