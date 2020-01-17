19:25
17 янв 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      техно lifestyle Здоровье спорт дизайн Афиша auto Учеба Likar logo-afisha покер
      more
      АЛЕКСЕЙ ГОНЧАРУК АЛЕНА БАБАК АВИАКАТАСТРОФА МАУ В ИРАНЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Больной Кадыров. Путин замахнулся на святое
      Вєсті Кремля
      21:21, 16 января
      Вести.UA: Скандальные "пленки Гончарука". Сюрприз от Укрзализныци
      Вєсті.UA
      20:50, 16 января
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      24 Канал Новости Новости Украины
      АЛЕКСЕЙ ГОНЧАРУК АЛЕНА БАБАК АВИАКАТАСТРОФА МАУ В ИРАНЕ

      Смертельный пожар на Троицкой в Одессе: появились подробности причин от Кабмина

      32 Читати новину українською
      Пожар в экономическом колледже на Троицкой в Одессе

      В начале декабря в Одессе в экономическом колледже, который находится на улице Троицкой, произошел смертельный пожар, который унес жизни 16 человек, в том числе студентов заведения. 6 декабря Кабмин распорядился создать правительственную комиссию по расследованию причин возникновения пожара, а 21 числа правительственная комиссия назвала причины.

      В распоряжении издания "Апостроф" оказался отчет этой комиссии. Возглавлял ее заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой. Также в нее входили:

      • министр образования и науки Анна Новосад,
      • уже экс-министр развития общин и территорий Алена Бабак,
      • директор департамента Гоструда Игорь Дегнера,
      • председатель Нацполиции Игорь Клименко,
      • председатель Одесской ОГА Максим Куцый,
      • министр развития экономики Тимофей Милованов,
      • заместитель директора исполнительной дирекции Фонда соцстрахования Сергей Нестеров,
      • министр здравоохранения Зоряна Скалецкая,
      • министр социальной политики Юлия Соколовская,
      • председатель ГСЧС Николай Чечеткин.

      Важно! Пожар на Троицкой в ​​Одессе: правительственная комиссия назвала причины

      Пожар в колледже в Одессе: основные цифры

      Согласно отчету комиссии, 4 декабря спасатели получили информацию о пожаре в колледже в 10:12, а уже через три минуты на месте работали первые подразделения ГСЧС.

      На момент пожара в здании колледжа находились 210 человек: 172 студента и 38 сотрудников учебного заведения. Большинство людей вышли из здания самостоятельно. Но тех 40 человек, которые не смогли покинуть горящее здание колледжа, спасли работники. 18 человек вывели спасатели с помощью пожарных лестниц, а 22 человека вышли по лестнице внутри здания.

      Локализовать пожар удалось только в 14:18, а поисково-спасательные работы продолжались до 8 часов утра 14 декабря. В результате пожара погибли 16 человек, двое из них скончались в больнице от полученных травм. Тела 14 человек обнаружили под завалами строительных конструкций.

      К ликвидации пожара было привлечено 4,4 тысячи человек в том числе более тысячи спасателей и 632 единицы техники.

      Обратите внимание! Пожар в Одессе: волонтеры рассказали о скандальных подробностях

      Каковы причины трагедии

      Во время расследования инцидента специалисты установили, что очаг возгорания возник на третьем этаже колледжа в кабинете заведующего отделением экономики и предпринимательства. В то же время руководительницы учреждения в момент возгорания в кабинете не было. Уже отсюда пожар распространился третьим этажом, а затем пламя друг за другом охватило четвертый, пятый и шестой этажи.

      Быстрому распространению огня способствовала обшивка стен – легковоспламеняющаяся так называемая вагонка. Последний раз проверку здания колледжа на предмет пожарной безопасности проводили в 2014 году. Тогда проверяющие от ГСЧС порекомендовали руководству учебного заведения поменять обшивку, но этого так и не сделали.

      Правительственная комиссия установила, что основная версия причин пожара – возгорание бытового электрооборудования, вероятно, обогревателя. Также следователи выяснили, что в колледже активно пользовались такими приборами, несмотря на то, что здание было подключено к системе централизованного отопления.

      Кроме того, эвакуация студентов и сотрудников учебного заведения с третьего этажа осложнялась тем, что один из двух выходов с этажа был закрыт. Более того, само здание колледжа имело три выхода, но один из них был замурован.

      Также колледж имел проблемы и в электрощитовой: там установлены фарфоровые предохранители, один из которых был оборудован перемычкой. Она позволяла значительно увеличивать нагрузку на электросеть.

      Не стоит забывать и о проблемах с сигнализацией – система пожарной сигнализации и оповещения о пожаре в автоматическом режиме отсутствовала. В то же время здание было оборудовано устаревшей системой оповещения типа "ревун", которую включали, нажав на кнопку. Сама же кнопка возле места вахтера на первом этаже. Кроме того, огнетушители и пожарные багры следователи нашли под кроватью и за шкафом в кабинете коменданта колледжа, который и был ответственным за пожарную безопасность здания.

      Обратите внимание! Мы кричали, но нас никто не слышал, – выжившая в пожаре в Одессе студентка

      Выводы комиссии

      В целом комиссия пришла к выводу, что руководство и персонал колледжа сознательно допускали грубые нарушения норм пожарной безопасности. В частности, говорится о том, что руководство заведения отказывалось выполнять требования спасателей. А причиной такого поведения является нестрогая ответственность. Например, если проверяющие устанавливают, что в здании не хватает пожарной сигнализации, а руководство предприятия ничего не делает, то ему грозит штраф в только 170 гривен.

      Поэтому представители правительства рекомендуют внести изменения в Кодекс Украины об административных нарушениях и усилить ответственность за невыполнение рекомендаций проверяющих. Кроме того, в Кабмине планируют изменить судебное законодательство, чтобы суды по сокращенной процедуре рассматривали иски об остановке предприятий за нарушения правил пожарной безопасности.

      Также комиссия рекомендовала предусмотреть в государственном и местных бюджетах, бюджетах предприятий государственной и коммунальной собственности, обязательный процент на финансирование мероприятий по пожарной безопасности. Также она инициировала проведение проверок пожарной безопасности во всех учебных заведениях страны.

      Кстати говоря! Экс-главе одесской ГСЧС Федорчаку объявили о подозрении из-за масштабных пожаров за последние годы

      Какую денежную компенсацию получат семьи погибших и пострадавшие

      Семьям погибших в пожаре и тем людям, которые получили травмы, Кабмин запланировал выделить материальную помощь.

      В частности,

      • по 200 тысяч гривен получат семьи погибших,
      • по 100 тысяч гривен получат пострадавшие, которые получили травмы средней тяжести,
      • по 30 тысяч гривен выделят тем, кто получил в результате пожара травмы легкой характера,
      • на ликвидацию последствий пожара для ГСЧС выделено 580 тысяч гривен.

      К теме! Пожар в Одессе на Троицкой: спасатели официально завершили работы – 16 погибших

      Отчет правительственной комиссии по пожару в колледже в Одессе: документ

       

      Пожары в Австралии: что происходит на континенте сейчас – фото, видео
      сегодня
      146834
      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Новости Украины ГСЧС Чрезвычайное происшествие Кабинет Министров Украины Расследования Пожар Пожар в Одессе на Троицкой Новости Одессы
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 17:36 Отставка правительства России: для чего это Путину и чего ожидать Украине
      Світлана Попова 979
      сегодня , 16:00 Реформа среднего образования в Украине 2020: все, что нужно знать о новом законе
      Ростислав Струтинський 251
      сегодня , 14:00 Первая помощь при укусах насекомых
      64
      9 декабря 2019 , 14:40 Бумага и чернила для принтеров – важнейшие параметры для выбора
      430
      сегодня , 15:55 Уже не ФЛП: как закрыть предпринимательскую деятельность
      Яніна Ткачук 40140
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук