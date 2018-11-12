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      Смертельный пожар в Калифорнии: актер Джерард Батлер показал жуткое фото своего дома

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      Джерард Батлер
      Джерард Батлер / Instagram

      8 ноября в Калифорнии вспыхнул пожар, который быстро распространился из-за сильных ветров и сухой погоды. Как известно, есть жертвы жуткого бедствия, а также несколько тысяч уничтоженных зданий, среди которых были дома знаменитостей.

      Фото своего сгоревшего дома опубликовал голливудский актер Джаред Батлер на своей странице в Instagram.

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      "Вернулся в свой дом в Малибу после эвакуации. Неистовые времена сейчас в Калифорнии", – заявил звезда фильма "300 спартанцев".

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Допис, поширений Gerard Butler (@gerardbutler)

       

      Американская поп-певица Шер рассказала о том, что дома многих ее друзей сгорели.

      Я беспокоюсь о своем доме, но ничего не могу с этим поделать. Дома моих друзей сгорели. Я не могу думать о том, что Малибу больше нет. У меня был дом в Малибу с 1972 года,
      – отметила артистка.

       

      Дом певицы Майли Сайрус тоже сгорел. По ее словам, все животные целы и невредимы.

      "Мой дом разрушен, но останутся счастливые воспоминания о времени, проведенном там", – добавила она.

       

      Накануне актер Орландо Блум опубликовал жуткое фото из Калифорнии, как выглядела улица, на которой он живет.

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Допис, поширений Orlando Bloom (@orlandobloom)

       

      Напомним, 8 ноября на севере американского штата Калифорния вспыхнул масштабный лесной пожар. Были эвакуированы десятки тысяч людей, однако не обошлось без жертв. Огонь уничтожил несколько тысяч зданий и известно о гибели 23 жителей штата.

      Теги: Новости США Голливуд LifeStyle Стихийный бедствия Кино Пожар
      Источник: 24 канал
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