21:05
28 авг 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      КРУШЕНИЯ ДОМА В ДРОГОБЫЧЕ РАИСА БОГАТЫРЕВА ВЕРХОВНАЯ РАДА КИРИЛ ВЫШИНСКИЙ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Секретная миссия робота Феди. Русская почта меняет формат
      Вєсті Кремля
      21:49, 27 августа
      Вести.UA: Какие планы у Зеленского на Добкина. Зачем Шуфричу комитет свободы слова
      Вєсті.UA
      20:09, сегодня
      Золотая лихорадка с российским следом: кто присвоил уникальные государственные рудники
      ЦРУ
      09:00, сегодня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      КРУШЕНИЯ ДОМА В ДРОГОБЫЧЕ РАИСА БОГАТЫРЕВА ВЕРХОВНАЯ РАДА КИРИЛ ВЫШИНСКИЙ

      Смертельный пожар в Одессе: суд оставил под стражей владельца отеля "Токио Стар" Черного

      14 Читати новину українською
      Пожар в Одессе: Апелляционный суд не позволил выйти под залог владельцу "Токио Стар" Черному
      Пожар в Одессе: Апелляционный суд не позволил выйти под залог владельцу "Токио Стар" Черному / "Думская"

      Одесский апелляционный суд принял решение оставить в следственном изоляторе собственника сгоревшего "Токио Стар" Вадима Черного. В результате пожара в этом отеле 9 человек погибли и еще 10 пострадали.

      Решение по Черному приняла Судебная коллегия под председательством Александра Толкаченко. До этого она изучила доводы прокуратуры и адвокатов Черного, передает "Думская".

      Важно! Кто погиб в пожаре Одесской гостиницы "Токио Стар": список

      Так, судьи признали убедительными аргументы обвинения. Оно настаивало на том, что Черный обоснованно подозревается в нарушении правил пожарной безопасности, что привело к гибели людей. Также суд согласился относительно риска побега Черного за границу и относительно того, что он может влиять на свидетелей.

      В итоге судьи отменили решение Киевского райсуда Одессы (взять Черного под стражу на 60 суток без права внесения залога) и частично удовлетворили апелляционную жалобу Черного, по которой владелец "Токио Стар" мог выйти под залог. Однако мера пресечения осталась прежней – содержание под стражей. Так что бизнесмен будет оставаться в СИЗО как минимум до середины октября.

      Какое решение апелляционный суд принял относительно Черного: смотрите видео

      Добавим, на этом заседании также стало известным, что из Украины сбежал партнер Черного – Сергей Дурач. Однако сам Черный убеждает, что он планировал поездку за границу давно.

      Кроме того, по предварительным выводам прокуратуры, причиной пожара в "Токио Стар" стала чрезмерная нагрузка на электросети и замыкание электропроводки.

      Что известно о пожаре в одесской гостинице "Токио Стар"?
      Произошла она ночью 17 августа. Тогда в отеле находилось ориентировочно 200 человек. Всего в результате пожара пострадали 19 человек. По последним данным, 9 пострадавших попали в больницы, в частности двое – в ожоговое отделение Одесского областного медицинского центра. Известно, что два гражданин Литвы и Сьерра-Леоне от госпитализации отказались. Также из иностранцев погибла гражданка Австралии.

      Полиция рассматривает три основные версии причин пожара: умышленный поджог с целью скрыть убийство, нарушение правил пожарной безопасности, неосторожное использование огня со стороны посетителей отеля. Однако, последнюю правоохранители впоследствии отвергли, поскольку не было обнаружено никаких признаков этого.

      К слову, "Токио Стар" зарегистрировано в декларациях как складские помещения.

      СМЕРТЕЛЬНЫЙ ПОЖАР В "ТОКИО СТАР": ХРОНИКА ПОСЛЕДНИХ СОБЫТИЙ

      •  
      blog_ava
      Гороскоп на 2019 год Желтой Свиньи: какие прогнозы подготовили астрологи для всех знаков зодиака
      сегодня
      80756
      Теги: Новости Украины Пожар в одесской гостинице "Токио Стар" Судьи Новости Одессы
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Аваков может остаться на посту: почему украинцы против и при каком условии этому не бывать
      сегодня , 20:03 Аваков может остаться на посту: почему украинцы против и при каком условии этому не бывать
      Світлана Попова 245
      Подумати про тих, чиї серця зупинилися назавжди: чому важливо впровадити День пам'яті
      сегодня , 20:00 Подумати про тих, чиї серця зупинилися назавжди: чому важливо впровадити День пам'яті
      Віталій Дейнега 17
      Государственные закупки лекарств под угрозой: мнение эксперта
      сегодня , 19:01 Государственные закупки лекарств под угрозой: мнение эксперта
      85
      Перші 100 днів Зеленського: що встиг президент – порівнюємо з попередниками
      сегодня , 19:00 Перші 100 днів Зеленського: що встиг президент – порівнюємо з попередниками
      Катерина Одарченко 566
      Новая Верховная Рада: кто прошел в парламент
      сегодня , 18:30 Новая Верховная Рада: кто прошел в парламент
      15334
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук