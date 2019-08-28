Смертельный пожар в Одессе: суд оставил под стражей владельца отеля "Токио Стар" Черного

Одесский апелляционный суд принял решение оставить в следственном изоляторе собственника сгоревшего "Токио Стар" Вадима Черного. В результате пожара в этом отеле 9 человек погибли и еще 10 пострадали.

Решение по Черному приняла Судебная коллегия под председательством Александра Толкаченко. До этого она изучила доводы прокуратуры и адвокатов Черного, передает "Думская".

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Так, судьи признали убедительными аргументы обвинения. Оно настаивало на том, что Черный обоснованно подозревается в нарушении правил пожарной безопасности, что привело к гибели людей. Также суд согласился относительно риска побега Черного за границу и относительно того, что он может влиять на свидетелей.

В итоге судьи отменили решение Киевского райсуда Одессы (взять Черного под стражу на 60 суток без права внесения залога) и частично удовлетворили апелляционную жалобу Черного, по которой владелец "Токио Стар" мог выйти под залог. Однако мера пресечения осталась прежней – содержание под стражей. Так что бизнесмен будет оставаться в СИЗО как минимум до середины октября.

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Добавим, на этом заседании также стало известным, что из Украины сбежал партнер Черного – Сергей Дурач. Однако сам Черный убеждает, что он планировал поездку за границу давно.

Кроме того, по предварительным выводам прокуратуры, причиной пожара в "Токио Стар" стала чрезмерная нагрузка на электросети и замыкание электропроводки.

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Произошла она ночью 17 августа. Тогда в отеле находилось ориентировочно 200 человек. Всего в результате пожара пострадали 19 человек. По последним данным, 9 пострадавших попали в больницы, в частности двое – в ожоговое отделение Одесского областного медицинского центра. Известно, что два гражданин Литвы и Сьерра-Леоне от госпитализации отказались. Также из иностранцев погибла гражданка Австралии.



Полиция рассматривает три основные версии причин пожара: умышленный поджог с целью скрыть убийство, нарушение правил пожарной безопасности, неосторожное использование огня со стороны посетителей отеля. Однако, последнюю правоохранители впоследствии отвергли, поскольку не было обнаружено никаких признаков этого.



К слову, "Токио Стар" зарегистрировано в декларациях как складские помещения.

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