Смертельный пожар в отеле "Токио Стар": дочь погибшей австралийки требует миллион долларов

В одесской гостинице "Токио Стар" ночью 17 августа произошел смертельный пожар. Тогда погибли 9 человек, в том числе австралийка. Дочь погибшей иностранки требует от владельца миллион долларов.

В постановлении суда указано, что женщина хочет компенсации за материальный и моральный ущерб.

Кстати: Владелец сгоревшего отеля "Токио Стар" Черный считает дело "политическим"

Речь идет о взыскании материального ущерба в сумме 628 282 гривен и морального вреда 1 000 000 долларов. По курсу НБУ это 25 131 300 гривен.

Владельцем гостиницы "Токио Стар" является Вадим Черный. Ему уже присудили (20 августа) содержание под стражей в течение 60 дней без права внесения залога. На втором этаже, над "Токио Стар", расположен другой отель – "Паровоз". Вадим Черный, владелец "Токио Стар", в суде заявлял, что не имеет отношения к этому заведению, а его владельцем является Сергей Дурач.

Прокуратура уже сообщила о подозрении другому владельцу, но официального его имени не называют. Тем временем Дурач уехал из Украины.

Что известно про пожар в "Токио Стар"?В Одессе в ночь на 17 августа на Водопроводной, 1 в отеле "Токио Стар" начался пожар. Тогда погибли 9 человек (8 на месте и еще один в машине "скорой"). Еще 10 человек получили травмы. В целом же в отеле в ночь пожара было 200 человек.



Полиция рассматривала три основные версии причин пожара: умышленный поджог с целью скрыть убийство, нарушение правил пожарной безопасности, неосторожное использование огня со стороны посетителей отеля. Однако, сейчас первую и третью правоохранители не видят как основные.



18 августа полицейские задержали владельца отеля "Токио Стар" Вадима Черного. Его подозревают, согласно второй версии, в нарушении правил пожарной безопасности. Интересно, что "Токио Стар" зарегистрирован в декларациях как складские помещения, а совсем не как отель.