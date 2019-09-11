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      Смертельный пожар в отеле "Токио Стар": дочь погибшей австралийки требует миллион долларов

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      Пожар в отеле "Токио Стар"
      Пожар в отеле "Токио Стар" / Фото из социальных сетей

      В одесской гостинице "Токио Стар" ночью 17 августа произошел смертельный пожар. Тогда погибли 9 человек, в том числе австралийка. Дочь погибшей иностранки требует от владельца миллион долларов.

      В постановлении суда указано, что женщина хочет компенсации за материальный и моральный ущерб.

      Кстати: Владелец сгоревшего отеля "Токио Стар" Черный считает дело "политическим"

      Речь идет о взыскании материального ущерба в сумме 628 282 гривен и морального вреда 1 000 000 долларов. По курсу НБУ это 25 131 300 гривен.

      Владельцем гостиницы "Токио Стар" является Вадим Черный. Ему уже присудили (20 августа) содержание под стражей в течение 60 дней без права внесения залога. На втором этаже, над "Токио Стар", расположен другой отель – "Паровоз". Вадим Черный, владелец "Токио Стар", в суде заявлял, что не имеет отношения к этому заведению, а его владельцем является Сергей Дурач.

      Прокуратура уже сообщила о подозрении другому владельцу, но официального его имени не называют. Тем временем Дурач уехал из Украины.

      Что известно про пожар в "Токио Стар"?В Одессе в ночь на 17 августа на Водопроводной, 1 в отеле "Токио Стар" начался пожар. Тогда погибли 9 человек (8 на месте и еще один в машине "скорой"). Еще 10 человек получили травмы. В целом же в отеле в ночь пожара было 200 человек.

      Полиция рассматривала три основные версии причин пожара: умышленный поджог с целью скрыть убийство, нарушение правил пожарной безопасности, неосторожное использование огня со стороны посетителей отеля. Однако, сейчас первую и третью правоохранители не видят как основные.

      18 августа полицейские задержали владельца отеля "Токио Стар" Вадима Черного. Его подозревают, согласно второй версии, в нарушении правил пожарной безопасности. Интересно, что "Токио Стар" зарегистрирован в декларациях как складские помещения, а совсем не как отель.

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      Теги: Новости Украины Новости Одессы Полиция Жертвы Австралия Деньги Судьи Пожар в одесской гостинице "Токио Стар" Криминальные новости Пожар
      Источник: 24 канал
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