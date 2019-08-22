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      Смертельный пожар в "Токио Стар": пара влюбленных из Киева умерла, держась за руки

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      Евгений и Маргарита, погибли в результате пожара в "Токио Стар"
      Евгений и Маргарита, погибли в результате пожара в "Токио Стар" / ТСН

      В результате пожара в одесском отеле "Токио Стар", в частности, погибли влюбленные 24-летний Евгений и 23-летняя Маргарита. Пара заехала в Одессу только на день, чтобы погулять. И уже после ночи в печально известном отеле они должны были отправиться домой в Киев.

      Как рассказала сестра погибшего Евгения, представившаяся Анной, они вместе отдыхали в Татарбунарском районе Одесской области, но Евгений и Маргарита хотели заехать еще и в Одессе погулять, поскольку никогда там не были, передает ТСН.

      Важно! Кто погиб в пожаре Одесской гостиницы "Токио Стар": список

      "Женя говорил, что хоть и служил в Одессе (в пограничных войсках), но на море там никогда не был. И они заехали на один день в Одессу, и должны были уже 17 августа ехать в Киев", – рассказала женщина.

      По ее словам, 16 августа в 23:16 они еще были на связи, а рано утром женщина узнала о смерти своего брата и его девушки.

      "Мне позвонил его друг, с которым они в Одессе встречались. Они гуляли, потом друг провел их до отеля, еще говорил : "Оставайтесь на ночь у меня". Но мой брат говорил "хочу побыть с Маргаритой наедине", – говорит Анна.

      Женщина убеждает, до последнего не верила, что с Евгением что-то случилось. Все думала, что у него, может, телефон украли или еще что-то.

      Анна добавляет, что Маргарита была единственной дочерью у матери и очень заботилась о ней, постоянно о ней вспоминала. Работали они с Евгением поварами в престижном ресторане в Гидропарке в Киеве. В этом заведении пара и познакомились и начали встречаться. До трагедии они встречались два-три месяца, и Евгений после моря хотел с любимой пожениться.

      Он о ней все говорил "Маргариточка, Маргариточка". Он был чрезвычайно влюблен в нее. Думаю, что и она в него, потому что они даже умерли держа друг друга за руки,
      – добавила она.

      Как подчеркнула Анна, Маргарита к ним в гости приезжала, и они дружили. Также она была бы рада иметь Маргариту в качестве невестки.

      Заметим, что Евгений и Маргарита - не единственная пара, погибшая в результате пожара в "Токио Стар". Также была информация о 17-летнем Николае Кравченко и 18-летней Ольге Романюк. Их похоронили 19 августа в городе Балта Одесской области.

      Кравченко, Романюк, пожежа, Токіо Стар, смерть, жертви, Одеса
      Николай Кравченко и Ольга Романюк 

      Обратите внимание! Как выглядит отель "Токио Стар" после смертельного пожара: жуткие фото, видео

       

      Смертельный пожар в одесской гостинице "Токио Стар": коротко

      Случилась трагедия ночью против 17 августа. Во время пожара в отеле находилось ориентировочно 200 человек. Всего в пожаре пострадали 19 человек, по меньшей мере, 9 из них погибли. По последним данным, 9 пострадавших попали в больницы, в частности двое – в ожоговое отделение Одесского областного медицинского центра. Известно, что  гражданин Литвы и Сьерра-Леоне от госпитализации отказались. Правда, это не единственные пострадавшие иностранцы – также погибла гражданка Австралии.

      Сейчас полиция рассматривает три основные версии причин пожара: умышленный поджог с целью скрыть убийство, нарушение правил пожарной безопасности, неосторожное использование огня со стороны посетителей отеля. Однако, первую правоохранители впоследствии отвергли, поскольку не было обнаружено никаких признаков этого.

      Владельца отеля Вадима Черного уже задержали и сообщили о подозрении. Впоследствии суд постановил взять мужчину под стражу на 60 дней без права внесения залога. К слову, "Токио Стар" зарегистрировано в декларациях как складские помещения.

      КАК РАЗВОРАЧИВАЛИСЬ ПОСЛЕДНИЕ СОБЫТИЯ ВОКРУГ ПОЖАРА В "ТОКИО СТАР":

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      Теги: Новости Украины Новости Одессы Новости Киева Жертвы Пожар в одесской гостинице "Токио Стар"
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