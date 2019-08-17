Смертельный репортаж: в США во время съемки разбилась журналистка и герой ее материала
В Новом Орлеане во время съемок репортажа для телеканала FOX 8 News разбился двухместный легкомоторный самолет.
В результате инцидента погибла журналистка FOX 8 News Нэнси Паркер и герой ее материала – пилот-каскадер Фрэнк Аугустус. Оба погибли на месте. Об этом сообщило издание FOX 8.
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Вероятно, что пилот не справился со сложными трюками. На данный момент правоохранители выясняют точную причину катастрофы.
Нэнси была очень увлечена этой съемкой. Перед тем, как садиться в самолет, она говорила, что хочет, чтобы в кадр попало то, как они делают "восьмерку" в небе. Никто не ожидал, что все закончится именно так,
– рассказал фотограф Крис Рассел.
В американском Национальном совете по безопасности на транспорте рассказали, что после аварии на борту самолета произошел пожар.
Смотрите видео о разбитом самолете: