Смертельный репортаж: в США во время съемки разбилась журналистка и герой ее материала

В Новом Орлеане во время съемок репортажа для телеканала FOX 8 News разбился двухместный легкомоторный самолет.

В результате инцидента погибла журналистка FOX 8 News Нэнси Паркер и герой ее материала – пилот-каскадер Фрэнк Аугустус. Оба погибли на месте. Об этом сообщило издание FOX 8.

Читайте также: Стрельба возле университета в США: сколько людей погибло

Вероятно, что пилот не справился со сложными трюками. На данный момент правоохранители выясняют точную причину катастрофы.

Нэнси была очень увлечена этой съемкой. Перед тем, как садиться в самолет, она говорила, что хочет, чтобы в кадр попало то, как они делают "восьмерку" в небе. Никто не ожидал, что все закончится именно так,

– рассказал фотограф Крис Рассел.

В американском Национальном совете по безопасности на транспорте рассказали, что после аварии на борту самолета произошел пожар.

Words cannot express the heartache we all feel from the loss of my extraordinary Soror, Nancy Parker, & famed pilot Frank Augustus. I send my sincere condolences to both families and offer up prayers & unwavering support. #RestInPower #GoneTooSoon #NancyParker #FranklinAugustus pic.twitter.com/90b28FOcNC — Jimmy Harris (@jimmyharris99) 17 серпня 2019 р.

Смотрите видео о разбитом самолете: