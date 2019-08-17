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      Смертельный репортаж: в США во время съемки разбилась журналистка и герой ее материала

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      Нэнси Паркер
      Нэнси Паркер / abcnews.go.com

      В Новом Орлеане во время съемок репортажа для телеканала FOX 8 News разбился двухместный легкомоторный самолет.

      В результате инцидента погибла журналистка FOX 8 News Нэнси Паркер и герой ее материала – пилот-каскадер Фрэнк Аугустус. Оба погибли на месте. Об этом сообщило издание FOX 8.

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      Вероятно, что пилот не справился со сложными трюками. На данный момент правоохранители выясняют точную причину катастрофы.

      Нэнси была очень увлечена этой съемкой. Перед тем, как садиться в самолет, она говорила, что хочет, чтобы в кадр попало то, как они делают "восьмерку" в небе. Никто не ожидал, что все закончится именно так,
      – рассказал фотограф Крис Рассел.

      В американском Национальном совете по безопасности на транспорте рассказали, что после аварии на борту самолета произошел пожар.

      Смотрите видео о разбитом самолете:

       

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      Теги: Жертвы СМИ Журналисты Новости США
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