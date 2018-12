Кто умер в 2018: политики, звезды, спортсмены - итоги 2018 года

2018 стал последним для многих людей, которые были символом эпохи в мировой политике, культуре, науке, кино или спорте. Их вклад будут оценивать еще не одно поколение. Каждый из них оставил свой след на земле и в сердцах миллионов людей.

Журналисты 24 канала подвели неутешительные итоги года и собрали имена знаковых личностей, которых мир потерял в 2018 году.

Политики

Левко Лукяненко

Вечером 7 июля ушел из жизни украинский диссидент, политический и общественный деятель, бывший политзаключенный Левко Лукьяненко. Он умер от последствий инсульта в одной из больниц Киева, не дожив полтора месяца до своего 90-летия.

Прощание с отцом Независимости Украины прошло 10 июля в Киеве в Доме Правительства и Владимирском соборе, а похоронили его на Байковом кладбище. Провести в последний путь диссидента пришли тысячи украинцев, среди которых и первые лица государства Петр Порошенко, Владимир Гройсман, Андрей Парубий.

Левко Лукьяненко оставил весомый след в истории Украины. Он вел подпольную борьбу за независимость Украины еще с 50-х годов. За антисоветскую деятельность в мае 1961 Львовский областной суд приговорил Лукьяненко к расстрелу, однако через 72 суток Верховный Суд заменил расстрел 15-ю годами лишения свободы. В общем, он 27 лет просидел в советских тюрьмах.



Левко Григорьевич является автором Акта провозглашения независимости Украины и одним из основателей Украинской Хельсинкской группы. Кроме того, он был народным депутатом четырех созывов Верховной Рады, первым чрезвычайным и полномочным послом Украины в Канаде, а также возглавлял комиссию по помилованиям при президенте Викторе Ющенко.

В 2005 году Левко Лукьяненко получил звание Героя Украины, а в 2016 стал лауреатом Национальной премии имени Тараса Шевченко.

Джон Маккейн

25 августа в возрасте 81 года умер легендарный американский политик, сенатор и большой друг Украины Джон Маккейн. За день до этого, его семья сообщила, что республиканец решил прекратить лечение от рака головного мозга, который у него диагностировали в июле 2017-го года.

1 сентября состоялась прощальная церемония с Маккейном в Вашингтонском кафедральном соборе. Помянуть сенатора пришли тысячи американцев. На церемонии были президенты США Билл Клинтон, Джордж Буш и Барак Обама, а вот самый большой враг республиканца – нынешний лидер США Дональд Трамп приглашен не был. Кроме американских и мировых лидеров, на прощание с сенатором приехал Президент Украины Петр Порошенко, глава МИД Павел Климкин и мэр Киева Виталий Кличко.



Похоронили республиканца 2 сентября на кладбище Военно-морской академии США в Аннаполисе.

Джон Маккейн был сенатором шесть раз, а в 2008 его выдвигали кандидатом в президенты от Республиканской партии. По молодости он был пилотом во время войны во Вьетнаме, провел в плену более пяти лет. В США он был одним из самых жестоких критиков Трампа.

Американского сенатора назвали настоящим другом Украины. После агрессии России в отношении Украины Маккейн открыто и настойчиво выступал за предоставление Украине помощи, в том числе и летального оружия. Во время Революции Достоинства в 2013 году сенатор побывал на Майдане в Киеве.

Джордж Буш-старший

В ночь на 30 ноября на 95-м году жизни скончался 41-й президент США Джордж Буш-старший. У него были серьезные проблемы со здоровьем, и несколько раз попадал в больницу. Кроме того, в последние годы Джордж Буш-старший страдал болезнью Паркинсона и вынужден был передвигаться в инвалидном кресле.

Экс-президента США похоронили с воинскими почестями в городе Колледж-Стейшн на территории президентской библиотеки его имени при Техасском университете рядом с его женой Барбарой, которая умерла в апреле этого года, и с их дочерью Робин, которая умерла от лейкемии в трехлетнем возрасте в 1953 году. На закрытой церемонии присутствовали родные покойного, священники, а также рота почетного караула в сопровождении военного оркестра. До этого с политиком простились в Вашингтоне: гроб с его телом был выставлен в ротонде Капитолия, куда пришли тысячи американцев, а затем в кафедральном соборе, где прошло отпевание.



Джордж Буш-старший занимал пост президента с 1989 по 1993 год. Политическую карьеру Буш начал еще в 1964 году – как представитель Республиканской партии он выставил свою кандидатуру в Сенат, но потерпел поражение. В 1980 году Буш решает баллотироваться в президенты, но проиграл Рональду Рейгану. В 1988 году он снова выдвинул свою кандидатуру на пост лидера США и выиграл выборы. Он является отцом 43-го президента-республиканца Джорджа Буша-младшего, который занимал президентское кресло 2 срока подряд – с 2001 по 2009 год.

Активисты и деятели науки

Екатерина Гандзюк

4 ноября в одной из больниц Киева умерла общественная активистка и советник мэра Херсона Екатерина Гандзюк, на которую 31 июля совершили нападение. Тогда в Херсоне активистку облили концентрированной серной кислотой, в результате чего она получила химические ожоги тела, рук и лица.

Читайте также: Установлены все заказчики и организаторы убийства Гандзюк, – Луценко

Официальная причина смерти активистки – полиорганная недостаточность и химические ожоги с привлечением 39% тела. 7 ноября Екатерину Гандзюк похоронили в Херсоне. Правоохранители расследуют это дело как "оконченное умышленное убийство, совершенное группой лиц из корыстных побуждений с особой жестокостью и на заказ". Четырех подозреваемых суд арестовал на 60 суток без права внесения залога. Еще одного отпустил под круглосуточный домашний арест с ношением электронного средства контроля.



Активисты и журналисты заявляли, что посредником между организатором и исполнителями убийства Екатерины Гандзюк является помощник нардепа от БПП Николая Паламарчука – Игорь Павловский. 12 ноября он был задержан.

Нападение и смерть Гандзюк вызвали возмущение украинского общества, и как следствие начались акции протеста с требованием наказать виновников, заказчиков нападения на нее и других активистов.

Леонид Каденюк

31 января на 68-м году жизни неожиданно умер первый и пока единственный космонавт независимой Украины Леонид Каденюк. Ему стало плохо во время утренней пробежки в столичном парке Царское Село. Космонавт умер от сердечного приступа еще до приезда медиков.

Похоронили Леонида Каденюка на Байковом кладбище в Киеве. Провести легендарного космонавта в последний путь пришло немало чиновников, среди которых и три президента Украины: Леонид Кучма, Леонид Кравчук и Виктор Ющенко.



Каденюка в 1995 году отобрали в группу космонавтов Национального космического агентства Украины. 19 ноября 1997 года он на корабле NASA полетел в космос. Астронавт имеет звание генерал-майор Вооруженных Сил Украины. За жизнь написал 5 научных трудов, а в 2017 году издал книгу "Миссия – Космос".

Стивен Хокинг

Всемирно известный британский физик Стивен Хокинг умер 14 марта 2018 года в возрасте 76 лет. Причиной смерти стало осложнение, которое вызвал амиотрофический боковой склероз, что диагностировали у ученого еще в 1963 году. Тогда ученый потерял способность говорить и начал пользоваться синтезатором речи.

Впоследствии тяжелая болезнь привела к почти полному параличу Хокинга. После этого он мог двигать только указательным пальцем руки, а затем – лишь мышцей щеки. Однако, несовершенство тела и болезнь не помешали ему стать одним из самых известных ученых современности.



31 марта в Кембридже прошла церемония прощания с ученым. Его прах похоронили в Вестминстерском аббатстве рядом с могилой ученого Исаака Ньютона.

Хокинг прославился своими исследованиями в астрофизике, в частности, сделал колоссальный вклад в понимание черных дыр и теорию о возникновении мира после Большого взрыва. Основными сферами деятельности ученого были космология и квантовая гравитация. Он занимал восьмое место в рейтинге "100 гениев современности".

Ученый работал руководителем Центра теоретической космологии в Кембриджском университете. Также Хокинг был автором ряда научно-популярных книг, в частности "Краткой истории времени" и "Черные дыры и молодые вселенные".

Артисты и режиссеры

Марина Поплавская

20 октября в ДТП под Киевом погибла актриса известного украинского юмористического проекта "Дизель Шоу" Марина Поплавская. Трагедия произошла, когда автобус с артистами "Дизель шоу" возвращался в столицу после выступления во Львове. Кроме Поплавской, пострадали еще несколько актеров проекта.

Звезду похоронили на Центральной Аллее в родном Житомире, а перед тем прошло прощание в Октябрьском дворце Киева.



Марина Поплавская стала знаменитой благодаря прекрасному голосу и великолепному чувству юмора. Она создала на сцене и кино целый ряд интересных женских образов. Была актрисой программ "Дизель Шоу", "На троих", "DIZEL утро", редактором украинской ассоциации КВН и капитаном команды КВН "Девчонки из Житомира". Также работала учительницей украинского языка и литературы в школе.

2 декабря Президент Украины Петр Порошенко наградил Марину Поплавскую орденом "За заслуги" III степени посмертно.

Кира Муратова

6 июня из жизни ушла талантливый украинский режиссер Кира Муратова. Причиной смерти 83-летней художницы стала длительная болезнь. Похоронили режиссера 8 июня на Ново-Городском кладбище Одессы. На похоронах присутствовали только самые близкие для нее люди – родные и друзья.

Кира Муратова оставила после себя большое творческое наследие, которое насчитывает более двух десятков фильмов. Самые первые фильмы "Короткие встречи" (1967) и "Долгие проводы" (1971) сделали ее настоящей знаменитостью. Фильм "Астенический синдром" Муратовой в 1990 году получил Гран-при Берлинского кинофестиваля.



Она единственная из всех украинских режиссеров, кого удостоили российской независимой премии "Триумф". Награду вручили в 1995 году за большой личный вклад в мировую культуру.

Последними работами режиссера стали драмы "Мелодия для шарманки" и "Вечное возвращение. Кастинг." В 2017 году Муратову пригласили в состав Американской киноакадемии, которая определяет обладателей премии "Оскар".

Кира Муратова имела четкую проукраинскую позицию, поддерживала Майдан и призывала к освобождению оккупированных территорий.

Музыканты

Монсеррат Кабалье

Всемирно известная испанская оперная певица Монсеррат Кабалье умерла утром 6 октября в барселонской клинике Сант-Пау. Оперная дива находилась в госпитале с середины сентября из-за проблем с мочевым пузырем.

8 октября 85-летнюю певицу похоронили в Барселоне на кладбище Сан-Андреу вместе с ее родителями.

Монсеррат Кабалье считается одной из лучших сопрано XX века. Она известна своей техникой бельканто и исполнением партий в классических итальянских операх Россини, Беллини и Доницетти.



Однако не только выступлениями в оперных театрах прославилась Кабалье. Звезда записала совместный альбом "Барселона" с вокалистом группы "Queen" Фредди Меркьюри. Пластинка вышла в свет 1988 года. А через десять лет после этого совместно с швейцарской рок-группой Gotthard была записана рок-баллада "One Life One Soul".

Долорес О'Риордан

15 января умерла вокалистка популярной ирландской группы The Cranberries Долорес О'Риордан. Известно, что певица утонула в ванне одного из номеров отеля в Лондоне. Она была в состоянии сильного алкогольного опьянения, а перед смертью страдала сильной депрессией. Похоронили артистку в Ирландии.



Певица снискала славу в 1990-х годах в составе группы The Cranberries. Она писала слова и музыку к песням группы, была вокалисткой и играла на многих музыкальных инструментах. Группа выпустила 6 альбомов, 1 сборник лучших песен и различные сборники, синглы, специальные издания. Среди самых известных песен группы – "Zombie", "Linger", "Animal Instinct", "Dreams", "Ode To My Family".

Также Долорес О'Риордан выпустила два сольных альбома и была судьей ирландского шоу "Голос".

Диджей Avicii

20 апреля в Омане нашли мертвым одного из самых известных диджеев и музыкальных продюсеров Avicii (настоящее имя Тим Берглbнг). 27 апреля семья 28-летнего шведского музыканта выпустила заявление в связи с его смертью, в котором косвенно говорится о самоубийстве.

Читайте также: Опубликовано последнее прижизненное фото диджея Avicii

Похоронили артиста аж через 2 месяца после смерти – 10 июня в родном для него Стокгольме. Церемония прощания была закрытой.

С 2016 года Avicii перестал давать живые выступления из-за проблем со здоровьем, связанных с панкреатитом. Также у него были проблемы с алкоголем. В сентябре 2017-го он вместе с британской певицей Ритой Орой презентовал последнее музыкальное видео, которое было снято в Киеве.



На пике своей популярности Avicii был одним из самых высокооплачиваемых диджеев мира по версии Forbes и в разные годы входил в рейтинг "королей электронной музыки", составленный бизнес-изданием. В 2012 году его номинировали на премию "Грэмми" в категории "лучшая танцевальная запись" за совместный трек с Дэвидом Геттой "Sunshine".