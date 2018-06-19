Смертность в Украине значительно превысила рождаемость, – Госстат

Государственная служба статистики Украины опубликовала данные, согласно которым рождаемость населения почти вдвое меньше, чем смертность.

Такая информация содержится в экспресс-выпуске.

Читайте также: Социальные няни: семьям с малышами будут компенсировать часть затрат

За первые четыре месяца 2018 года на 100 умерших приходится 54 новорожденных.

Госстат информирует, что в течение января-апреля 2018 года численность населения Украины сократилась на 85,7 тысячи человек. Население Украины по состоянию на начало мая составляет 42,3 миллиона человек.

Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в сфере медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.