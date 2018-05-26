Смешные фаны, которые решили "влезть" в кадр: смешные фото и видео об атмосфере финала ЛЧ

Пробки из-за поклонников футбола в центре Киева, фаны "Ливерпуля" пытаются перепеть болельщиков "Реала", финальный матч Лиги чемпионов начато.

Об этом в прямом эфире 24 Канала рассказала журналистка Елена Кук.

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"Здесь настоящее футбольное безумие", – заверила Елена.

С разных сторон к стадиону поступали огромные толпы фанов "Реала" и "Ливерпуля". Все они пели песни и переодевались. Также она рассказала, что перед тем, как идти на стадион, болельщики, которые приехали из разных уголков мира, имели возможность оставить свои вещи в специально отведенных местах.

"Я приехал из Южной Африки, чтобы увидеть эту игру. Я ехал сюда аж 36 часов с тремя пересадками по пути. И поэтому у меня столько разной одежды и сумок. Я их решил оставить здесь, чтобы попасть на матч, и не потерять вещи дорогой назад", – рассказал болельщик Маркус.

Болельщик Маркус

Организаторы станции хранения вещей рассказали, что желающих воспользоваться услугой было множество. Также перед матчем возникли небольшие проблемы со светом на стадионе. Одна сторона стадиона была немножко больше освещена чем другая.

В общем, атмосфера перед матчем была положительная, а болельщики разных команд не медлили ни секунды и каждый раз пытались попасть в кадр вместе с корреспонденткой 24 Канала.

Забавные кадры с болельщиками



Забавные кадры с болельщиками



Ни секунды без фанов



Каждый хочет попасть в кадр



Все болельщики позитивно настроены