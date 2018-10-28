Смешные мемы недели: Порошенко – президент России, "Мертвые пчелы" от Зиброва по-футбольному
Прошлая неделя выдалась богатой на многочисленные события, и, как всегда, некоторые из них были очень курьезными и смешными. Предлагаем Вам подборку тех оказий, которые получили большой резонанс в интернете. Так, в центр внимания пользователей попали украинский гарант Петр Порошенко, певец Павел Зибров и ФК "Николаев", а также Людмила Гурченко, которая ожила.
Президент России Порошенко и президент Беларуси Лукашенко
Довольно странный курьез произошел в Беларуси, и масла в огонь здесь добавляет то, что допустило такую ошибку Министерство информационной политики страны.
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Так, на официальном сайте ведомства появилась информация, что в Гомеле состоялась встреча президентов России и Беларуси, однако в новости и на фото вообще нет Путина, зато фигурирует наш родненький Петр Алексеевич.
Заметим, что эту неприятность в ведомстве все же увидели и исправили.
В Беларуси Порошенко сделали президентом России, а затем вернули на место
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Зибровская форма
В сети футбольному клубу "Николаев", который выступает в Первой лиге, бросили вызов, суть которого заключается в том, чтобы команда на своей форме разместила изображение легенды украинской эстрады Павла Зиброва.
Идея же челленджа была взята в ирландского клуба "Богемианса", который на своей форме изобразил портрет Боба Марли, поскольку знаменитый певец когда-то выступал на местном стадионе.
В итоге украинский клуб пошел дальше и предложил своим подписчикам поддержать еще одну инициативу – добавить на форму также и слова песни Зиброва.
Последнее, в свою очередь, поддержала одна из букмекерских контор, которая заявила, если их сообщение соберет 5 тысяч лайков в Facebook и Instagram, они сами сделают футболки для "Николаева" и пришлют в клуб.
К слову, многие отметили, что если такая форма появится, они приобретут ее себе.
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Гурченко с того света обратилась к Путину
Пользователей в интернете очень порадовали слова хозяина Кремля о том, что в российской концепции применения ядерного оружия не предусмотрен упреждающий удар, и в случае ядерной войны они попадут в рай как мученики, а остальные "сдохнут".
Решил высмеять Путина и украинский блогер Богдан Процишин, а помогла ему в этом мертвая Людмила Гурченко.
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Заметим, такая реакция со стороны украинца вполне ожидаема, поскольку эксперты уже прогнозируют, если рухнет система контроля над вооружением, то все вернутся в годы так 50-е-60-е, или не вернутся – и не в года, а в рай, "как мученики".