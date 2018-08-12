Самые смешные мемы недели: Тарас Шевченко сознательный автомобилист, индийский Гитлер
В сети засмеяли попытки Львовской областной государственной администрации создать социальную рекламу с украинскими классиками. Депутат-мажоритарщик индийского парламента Naramalli Sivaprasad пришел на заседание в костюме Гитлера. Такими были главные темы обсуждений и мемов у пользователей соцсетей на этой неделе.
Украинские классики за безопасные дороги
Неуместные подписи размещенные рядом с портретами писателей изрядно развеселили людей. На бессмысленную социальную рекламу обратили внимание в Facebook-сообществе "Рагу.ли".
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Креатив, который просто требует продолжения. Леся Украинка "Чтобы не плакать, я тормозила на пешеходных переходах". Предлагайте дальше,
– написали в группе под фото с львовской соцрекламой.
В сети бурно отреагировали на призыв.
Люди предложили свои варианты социальной рекламы на дорогах
Следует добавить, что они были гораздо более меткими, чем соцреклама ЛОГА
Народное творчество
Перефразированные Шевченко и Франко
На сообщение в соцсетях отреагировала руководитель департамента внутренней и информационной политики ЛОГА Ольга Березюк, которая опубликовала еще один вариант социальной рекламы с Лесей Украинкой, однако признала, что варианты людей гораздо интереснее.
Индийская реинкарнация Гитлера
Депутат-мажоритарщик индийского парламента Naramalli Sivaprasad пришел на заседание в костюме Гитлера.
Об этом написал блогер Антон Ходза.
"Требует больше субвенций для своего округа. Каким образом связаны Гитлер и субвенции – не объясняет", – отметил он.
В сети бурно отреагировали на костюм политика.
Реакция на костюм индийского депутата
Фото Ким Кардашян
Новый кадр Ким Кардашян, который звезда реалити-шоу выложила в соцсети, спровоцировал неожиданную реакцию пользователей. На фото Ким изображена на кровати в нижнем белье и кроссовках Yeezy. Однако поза знаменитости и выражение ее лица выглядят странными и неестественными.
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Пользователи сети вдохновились снимком Ким и создали серию интернет-мемов.