Самые смешные мемы недели: Тарас Шевченко сознательный автомобилист, индийский Гитлер

В сети засмеяли попытки Львовской областной государственной администрации создать социальную рекламу с украинскими классиками. Депутат-мажоритарщик индийского парламента Naramalli Sivaprasad пришел на заседание в костюме Гитлера. Такими были главные темы обсуждений и мемов у пользователей соцсетей на этой неделе.

Украинские классики за безопасные дороги

Неуместные подписи размещенные рядом с портретами писателей изрядно развеселили людей. На бессмысленную социальную рекламу обратили внимание в Facebook-сообществе "Рагу.ли".

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Креатив, который просто требует продолжения. Леся Украинка "Чтобы не плакать, я тормозила на пешеходных переходах". Предлагайте дальше,

– написали в группе под фото с львовской соцрекламой.

В сети бурно отреагировали на призыв.



Люди предложили свои варианты социальной рекламы на дорогах

Следует добавить, что они были гораздо более меткими, чем соцреклама ЛОГА



Народное творчество

Перефразированные Шевченко и Франко

На сообщение в соцсетях отреагировала руководитель департамента внутренней и информационной политики ЛОГА Ольга Березюк, которая опубликовала еще один вариант социальной рекламы с Лесей Украинкой, однако признала, что варианты людей гораздо интереснее.

Индийская реинкарнация Гитлера

Депутат-мажоритарщик индийского парламента Naramalli Sivaprasad пришел на заседание в костюме Гитлера.

Об этом написал блогер Антон Ходза.

"Требует больше субвенций для своего округа. Каким образом связаны Гитлер и субвенции – не объясняет", – отметил он.

В сети бурно отреагировали на костюм политика.



Реакция на костюм индийского депутата

Фото Ким Кардашян

Новый кадр Ким Кардашян, который звезда реалити-шоу выложила в соцсети, спровоцировал неожиданную реакцию пользователей. На фото Ким изображена на кровати в нижнем белье и кроссовках Yeezy. Однако поза знаменитости и выражение ее лица выглядят странными и неестественными.