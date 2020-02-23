20:01
23 фев 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      техно lifestyle Здоровье спорт дизайн Афиша Инвестиции auto Учеба Likar logo-afisha покер
      more
      НОВЫЕ САНЖАРЫ СМЕРТЬ СЕРГЕЯ СТАРИЦКОГО ЕВРОВИДЕНИЕ 2020
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Путин поднимает рейтинг выступлениями. Главное зло для россиян
      Вєсті Кремля
      16:14, 22 февраля
      Вести.UA. Жир: Экстрасенсы спасут от коронавируса. Путинские байки
      Вєсті.UA
      17:39, 22 февраля
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      НОВЫЕ САНЖАРЫ СМЕРТЬ СЕРГЕЯ СТАРИЦКОГО ЕВРОВИДЕНИЕ 2020

      Смешные мемы недели: Украина бьет коронавирус кулаками, Арахамия покорил Битву экстрасенсов

      - Читати новину українською
      Самое интересное из сети за прошедшую неделю / Коллаж 24 канала

      На этой неделе украинские политики снова чудили, а украинцы в соцсетях превращали их выходки в мемы. В частности, внимание общественности привлекла борьба украинцев с короновирусом – кое-где даже доходило до применения силы, участие одного из главных "слуг народа" Давида Арахамии в "Битве экстрасенсов" и заявление представителя ОПЗЖ Вадима Рабиновича относительно "парада победы" в Москве.

      Коронавирус – 2020 и Украина: бей своих, чтобы сейчас боялась

      Конечно, каждая болезнь – страшная вещь, особенно, когда она убивает людей, а информации о ней – мало, как, к примеру, смертельный китайский коронавирус. Однако, поведение некоторых украинцев, которые начали протестовать относительно заселения в их города эвакуированных из Уханя, все же кажется странным. Особенно отличились жители Новых Санжаров на Полтавщине. Но украинцы не были бы украинцами, если бы все это не превратили в шутку.

      К теме! На Тернопольщине эвакуированных из Уханя отгоняли молитвами: видео

      Коронавірус, Полтавщина, Нові Санжари, коронавірус, сутички

      Коронавірус, Полтавщина, Нові Санжари, коронавірус, сутички

       

      Коронавірус, Полтавщина, Нові Санжари, коронавірус, сутички

      Коронавірус, Полтавщина, Нові Санжари, коронавірус, сутички

      Коронавірус, Полтавщина, Нові Санжари, коронавірус, сутички

      Коронавірус, Полтавщина, Нові Санжари, коронавірус, сутички

      Коронавірус, Полтавщина, Нові Санжари, коронавірус, сутички

      Интересно! Мы местные, привезли людям пирожки – мужчины, которых в Новых Санжарах прозвали титушками

      Арахамия засветился в "Битве экстрасенсов"

      На этой неделе в сети откопали раритетный фрагмент программы "Битва экстрасенсов". И все бы ничего, но в той программе принял участие лидер пропрезидентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия. Пригласили политика на ту передачу... нет, не как экстрасенса, а как гостя. Интересно, что представился он Давидом Брауном.

      Человек с большим сердцем, с миллионами – это вы. Вам вернется за то, что вы помогаете кому-то,
      – так охарактеризовала Арахамию одна из экстрасенсов.

      По правилам, участница шоу должна была найти среди нескольких мужчин в зале миллионера. Этим миллионером собственно оказался Арахамия. В той же передаче нынешний парламентарий подтвердил, что он действительно является миллионером и рассказал, чем тогда занимался.

      "Я основал один из крупнейших волонтерских фондов в стране, там более 400 миллионов гривен собрали, помогли армии, семьям погибших", – отметил Арахамия.

      Смотрите видео участия Арахамии в передаче "Битва экстрасенсов"

      Уже в наше время Арахамия подтвердил, что участвовал в том шоу. По его словам, это произошло 1,5 – 2 года назад. В то же время он отметил, что о его участии в телешоу никто не знал, даже друзья.

      Что меня привлекло? Да ничего, любопытство. Ну, как: люди позвонили, сказали, что хотим вас пригласить в качестве гостя кна эту передачу. Я никогда эту передачу не смотрел, но мне захотелось проверить, сколько людей ее на самом деле смотрят, потому что они заявили, что это второе по популярности шоу,
      – говорит Арахамия.

      Добавим, что на появление политика в такой передаче люди отреагировали неоднозначно.

      Арахамія, битва екстрасенсів, шоу, слуга народу

      Обратите внимание! Благодаря "Битве экстрасенсов" было расследовано много уголовных дел, – Бородянский

      Победобес Рабинович

      После своей недавней поездки в Москву одного из лидеров "Оппозиционной платформы – За жизнь" Вадима Рабиновича, пожалуй, кто-то сглазил. И он решил предложить, чтобы Верховная Рада делегировала депутатов на парад в Москве по случаю 75-летия победы во Второй мировой войне.

      Рабинович это объяснил тем, что "наши родители и деды стояли рядом, защищая и Москву, и Киев, и Львов, и поэтому в день 75-летия победы мы должны стоять рядом".

      Рабинович предлагает отправить украинскую делегацию на парад в Москву: видео

       

      Такое заявление так называемого "оппозиционера" ​​нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк назвал провокацией.

      Если есть неудержимое желание пойти и поклониться Путину, то они могут самостоятельно сформировать эту делегацию – желательно взять билет в один конец,
      – сказал Железняк.

      Он уверен, что если самостоятельная делегация ОПЗЖ останется в Кремле, то "они будут значительно естественнее и реалистичнее выглядеть там, чем в украинском парламенте".

      Кроме того, депутат от "Европейской солидарности" Ирина Геращенко назвала заявление Рабиновича "позором" и попросила спикера останавливать такие речи. "Позор – это ваше правление", – сказал Рабинович.

      А глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия отметил, что "это просто насмешка над государством".

      "Ему надо, то пусть сам и уезжает. Приобщать к этому всю страну – позорно", – подчеркнул Арахамия.

      В то же время депутат "Слуги народа" Святослав Юраш уверен, что Рабинович вправе инициировать подобные предложения. По его словам, за это Рабиновича будут судить его избиратели.

      В момент, когда Крым и Донбасс оккупирует РФ, разве это резонно? Я считаю, что это категорически недопустимо,
      – подчеркнул нардеп.

      Между тем, в сети на заявление Рабиновича отреагировали так:

      Рабіновіч, Москва, День перемоги

      Кстати говоря! Кива, Бужанский и Рабинович поздравили мужчин с 23 февраля: возмутительные заявления

      И в завершение, киддаем Вам одного из самых интересных украинских министров Дениса Малюську. На этот раз он стал на руки вверх ногами.

      Всем хорошего настроения!

      Чемпионат мира по биатлону 2020: медальный зачет
      сегодня
      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Новости Украины День Победы СССР Вадим Рабинович Давид Арахамия Новые Санжары Курьезные новости Сеть Мемы
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 20:01 Смешные мемы недели: Украина бьет коронавирус кулаками, Арахамия покорил Битву экстрасенсов
      Андрій Шляхтін
      сегодня , 19:30 Страшная правда о Дебальцево и ухудшение отношения к людям из Азии – видео недели
      Марія Лелека
      сегодня , 19:00 Дело нацгвардийца Маркива: помогите установить правду
      Дмитро Кулеба
      сегодня , 17:52 Парламентско-президентская республика: плюсы, минусы и подводные камни
      сегодня , 17:01 Украинцы будут платить 3 миллиарда в год на пенсии недобросовестные судьям: детали
      Анна Калюжна
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук