Смешные мемы недели: Украина бьет коронавирус кулаками, Арахамия покорил Битву экстрасенсов

Конечно, каждая болезнь – страшная вещь, особенно, когда она убивает людей, а информации о ней – мало, как, к примеру, смертельный китайский коронавирус. Однако, поведение некоторых украинцев, которые начали протестовать относительно заселения в их города эвакуированных из Уханя, все же кажется странным. Особенно отличились жители Новых Санжаров на Полтавщине. Но украинцы не были бы украинцами, если бы все это не превратили в шутку.

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Біля профілакторію Берегиня, що у Білій Церкві, куди везуть коронки з вірусами обстановка дуже напружена pic.twitter.com/cjICHiivDI — Саша а шо далі? (@Y2Vh7zYs0F0RwMi) February 20, 2020

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Арахамия засветился в "Битве экстрасенсов"

На этой неделе в сети откопали раритетный фрагмент программы "Битва экстрасенсов". И все бы ничего, но в той программе принял участие лидер пропрезидентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия. Пригласили политика на ту передачу... нет, не как экстрасенса, а как гостя. Интересно, что представился он Давидом Брауном.

Человек с большим сердцем, с миллионами – это вы. Вам вернется за то, что вы помогаете кому-то,

– так охарактеризовала Арахамию одна из экстрасенсов.

По правилам, участница шоу должна была найти среди нескольких мужчин в зале миллионера. Этим миллионером собственно оказался Арахамия. В той же передаче нынешний парламентарий подтвердил, что он действительно является миллионером и рассказал, чем тогда занимался.

"Я основал один из крупнейших волонтерских фондов в стране, там более 400 миллионов гривен собрали, помогли армии, семьям погибших", – отметил Арахамия.

Смотрите видео участия Арахамии в передаче "Битва экстрасенсов"

Уже в наше время Арахамия подтвердил, что участвовал в том шоу. По его словам, это произошло 1,5 – 2 года назад. В то же время он отметил, что о его участии в телешоу никто не знал, даже друзья.

Что меня привлекло? Да ничего, любопытство. Ну, как: люди позвонили, сказали, что хотим вас пригласить в качестве гостя кна эту передачу. Я никогда эту передачу не смотрел, но мне захотелось проверить, сколько людей ее на самом деле смотрят, потому что они заявили, что это второе по популярности шоу,

– говорит Арахамия.

Добавим, что на появление политика в такой передаче люди отреагировали неоднозначно.

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Победобес Рабинович

После своей недавней поездки в Москву одного из лидеров "Оппозиционной платформы – За жизнь" Вадима Рабиновича, пожалуй, кто-то сглазил. И он решил предложить, чтобы Верховная Рада делегировала депутатов на парад в Москве по случаю 75-летия победы во Второй мировой войне.

Рабинович это объяснил тем, что "наши родители и деды стояли рядом, защищая и Москву, и Киев, и Львов, и поэтому в день 75-летия победы мы должны стоять рядом".

Рабинович предлагает отправить украинскую делегацию на парад в Москву: видео

Такое заявление так называемого "оппозиционера" ​​нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк назвал провокацией.

Если есть неудержимое желание пойти и поклониться Путину, то они могут самостоятельно сформировать эту делегацию – желательно взять билет в один конец,

– сказал Железняк.

Он уверен, что если самостоятельная делегация ОПЗЖ останется в Кремле, то "они будут значительно естественнее и реалистичнее выглядеть там, чем в украинском парламенте".

Кроме того, депутат от "Европейской солидарности" Ирина Геращенко назвала заявление Рабиновича "позором" и попросила спикера останавливать такие речи. "Позор – это ваше правление", – сказал Рабинович.

А глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия отметил, что "это просто насмешка над государством".

"Ему надо, то пусть сам и уезжает. Приобщать к этому всю страну – позорно", – подчеркнул Арахамия.

В то же время депутат "Слуги народа" Святослав Юраш уверен, что Рабинович вправе инициировать подобные предложения. По его словам, за это Рабиновича будут судить его избиратели.

В момент, когда Крым и Донбасс оккупирует РФ, разве это резонно? Я считаю, что это категорически недопустимо,

– подчеркнул нардеп.

Между тем, в сети на заявление Рабиновича отреагировали так: