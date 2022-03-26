Соответствующее заявление сделал во время брифинга Максим Козицкий. Об этом он сообщил вечером 26 марта после бомбежек оккупантов.

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Во Львовской ОВА журналистов призвали действовать профессионально

Чиновник ответил на вопрос относительно отношения к иностранным СМИ, которые прямо в прямом эфире демонстрируют картинку, откуда происходят ракетные обстрелы, в том числе CNN и BBC.

Я считаю, что иностранные журналисты не раз находились в горячих точках и должны учесть, что мы мирный город и вести себя в соответствии с правилами журналистики, – заявил Козицкий.

Глава ОВА таким образом отреагировал на то, что CNN и ВВС, несмотря на призывы властей не опубликовывать кадры бомбардировок, транслировали места, в которых видны атаки оккупантов, дома и местность.

За публикацию кадров предусмотрена уголовная ответственность

Также спикер СБУ во Львовской области Роксолана Яворская заявила, что Служба безопасности Украины и Минобороны неоднократно призывала и настоятельно рекомендует не делать фото и видеофиксацию.

У нас мирное население. У нас могут погибнуть люди от публикаций и прямых эфиров. Вы корректируете огонь врага – не допустите смерти мирного населения. Потому что ваша информация может подпадать под статью о шпионаже, а украинских журналистов – под 111-ю о государственной измене,

– объяснила спикер СБУ.

Роксолана Яворская в очередной раз призвала не публиковать кадры, ведь информация передается врагу. Это может помочь ему скорректировать огонь и могут быть жертвами среди мирного населения.

Кстати, раньше власти неоднократно просили этого не делать. В частности, советник главы ОП Алексей Арестович призвал не публиковать кадры и объяснял причину:

"сначала есть разведка. Корректировщики огня оккупантов есть как в Киеве, так и во Львове или Ивано-Франковске;

затем идет удар, дальше – корректировка. Важнейший этап – определение последствий обстрелов. Ибо в зависимости от этого подбирается тип боеприпасов, снаряжение, тип оружия, из которого будут наносить следующие обстрелы;

и вот как раз оценка результатов удара является важным элементом, и вы помогаете врагу. За то, что вы снимаете и публикуете, вы уже заслуживаете награду от России».

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