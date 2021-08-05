СМИ назвали имена задержанных на Харьковщине представителей "Нацкорпуса"

СБУ в Харькове разоблачила организованную преступную группировку, которая осуществляла рэкет бизнесменов Харьковщины. СМИ опубликовали имена предполагаемых задержанных представителей "Нацкорпуса".

Служба безопасности Украины 5 августа разоблачила преступную группировку, которая, по версии следствия, путем рэкета ежемесячно получала более миллиона гривен. Об этом сообщило издание, ссылаясь на информированный источник.

К теме В СБУ показали видео с обысками и задержаниями в харьковском"Нацкорпусе"

СБУ задержало нескольких представителей "Нацкорпуса"

По версии, которую озвучил анонимный источник, говорится, что "в течение как минимум 3 лет группировка "кошмарила" учреждения здравоохранения и предпринимателей, которые предоставляют ритуальные услуги на территории Харьковской области".

Руководителями группировки правоохранители считают:

27-летнего выходца из группы футбольных фанатов "Harkiv Hooligans"/"Kharkov City Patriots" и одного из лидеров местной ячейки "Нацкорпуса" Сергея Величко ("Чили"/"Чилли-Вилли");

31-летнего участника "азовского движения", соучредителя охранной фирмы "Корпус" Артема Мошенского.



Сергей Величко (слева) и Артем Мошенский / Фото Detective-info

В конце июня в Мошенского стреляли неизвестные. Тогда пуля задела спинной мозг. Писали, что Мошенский неофициально служил в "Восточном корпусе". Мужчину впоследствии лечили в Израиле.

Величко принадлежит к группе харьковских фанатов. В 2017 году "Украинская правда" упоминала его фамилию как одного из участников массовых акций. Тогда фанаты не отрицали своей вины и называли причиной "провокацию болельщиков соперника" и "недостатки в организации финала".

В 2020 году он фигурировал в истории со стрельбой. Издание "Укринформ" писало, что он подтверждал свое участие в "разборках" со стрельбой и взрывом гранаты. Тогда говорилось, что это случилось из-за "финансового вопроса" возле Дома ребенка в Харькове.

Группировке инкриминируют несколько криминальных эпизодов, – анонимный источник

Собеседник издания пояснил, что:

группировке во главе с Мошенский и Величко инкриминируют в том числе и вымогательство с угрозами применения насилия, умышленным уничтожением и повреждением транспорта;

силовики 5 августа осуществили более 50 обысков по месту жительства и в помещениях, обнаружили оружие и боеприпасы.

Более того, в состав группировки правоохранители зачисляют группу лиц. Кроме Величко и Мошевского еще 25-летнего Олега Скрипку, 36-летнего Кирилла Крикунова, 39-летнего Дмитрия Колесникова, 29-летнего Сергея Козлюка, 31-летнего Артема Субочева, 24-летнего Ивана Никифорова.

Издание сообщило, что по состоянию на момент публикации материала анонимный источник подтвердил "факт задержания 7 участников "азовского ОПГ", включая "Чили"-Величко".

Задержание группировки СБУ в Харькове: коротко