Любовница Путина сделала карьеру от уборщицы до бизнес-леди, а дочь дружит с племянником олигарха, связанного с мафией. По меньшей мере, так утверждают в Daily Mail.

Британское издание собрало интересную информацию о женщине, которую называют любовницей Путина, а также и об их возможной общей дочери.

К слову В России упал рейтинг доверия к Путину: результаты опроса

Уборщица, которая живет в Эрмитаже

Светлану Кривоногих считают вероятной любовницей президента России Владимира Путина – по меньшей мере еще с тех времен, когда он начал работать в администрации Ельцина.

Эта женщина работала уборщицей в магазине. А потом стремительно влетела в российскую бизнес-элиту, стала обладательницей роскошных имений и яхты.

А более 20 лет назад (в 1997) она приезжала в Великобританию как студентка для изучения английского языка. Ее принимали в своем доме мистер и миссис Хакл из города Борнмут в графстве Дорсет. Они и рассказали, что:

20-летняя Светлана – "типичная россиянка", которая хвалилась богатым парнем, хотя никогда не называла его имени.

Кривоногих уверяла Хаклов, что живет в Эрмитаже в Санкт-Петербурге (на самом деле это музей).

Британская семья уверена, что россиянка имела отношение к КГБ (Комитет государственной безопасности).

Об этом свидетельствует, например, то, что тогда россиянам не слишком много позволяли в Британии, но Светлана спокойно летала на уик-энд "в Финляндию к своему парню".



Светлана Кривоногих – вероятная любовница Путина / Фото "Проект."

Дочь Путина, мафия и тикток

Предполагаемая внебрачная дочь президента России Владимира Путина – Елизавета Кривоногих – дружит с Робертом Скигиным. Этот парень – племянник российского олигарха, которого СМИ связывают с мафией.

Дмитрий Скигин, по данным СМИ, был финансистом тамбовской организованной преступной группировки. Еще в 90-е Путин и Скигин совместно приватизировали нефтебазы в порту Петербурга и Пулково под Москвой.

Кривоногих и Скигин опубликовали видео танцев в тиктоке, где получили множество негативных комментариев: люди уверены, что Лиза – дочь Путина, и "не имеет права танцевать в роскоши, пока большинство россиян живут в нищете".



Кривоногих и Скигин танцуют в тиктоке / Скриншот

О роскоши вспомнили потому, что Роберт Скигин живет в квартире за 4,5 миллиона фунтов стерлингов в Королевском Альберт-Холле в Лондоне. Там и снимала свое видео пара.