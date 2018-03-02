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СМИ: Единый оператор лотерей – общепринятая европейская практика

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СМИ: Единый оператор лотерей – общепринятая европейская практика

Наличие в стране только одного оператора лотереи с большим опытом деятельности на рынке – общепринятая практика для многих европейских государств.

Об этом говорится в статье "Как Антимонопольный комитет взялся за передел рынка лотерей", опубликованной изданием KP.ua.

"Монопольная модель работает в более чем 20 странах Европы – таких как Германия, Франция, Великобритания, Норвегия, Польша, Дания и тому подобное. В Германии и Франции десятки лет работает одна компания, в Англии лицензия продлевается каждые 6-10 лет, но получает ее последние 20 лет одна компания. В Польше существует государственная монополия на лотереи, и эта деятельность вообще не подпадает под действие антимонопольного законодательства. Компания Totalizator Sportowy – единственная, которой дано право продавать лотереи. Монополия принята и во Франции, в которой работает один оператор Française des Jeux (FDJ)", - отмечается в статье.

В некоторых странах, где действуют несколько операторов, это объясняется историческими причинами (Каталония в Испании), социальными (Швейцария, где один оператор – для франкоязычного населения, другой – для немецкоязычного) или другими причинами, такими как федеральное устройство.

Антимонопольный комитет в недавно опубликованном отчете о деятельности лотерейного рынка отмечает, что монополия принята во многих странах и она является "социально оправданной". Вместе с тем, в своих рекомендациях Кабмину относительно лицензионных условий для операторов лотерей, АМКУ утверждает, что предложенные правительством условия лицензий, разработанные в соответствии с законом о гослотереях, "носят дискриминационный характер", а также критикуется положение о наличии у оператора лотерей 10-летнего опыта работы на рынке. Автор материала, изучив отчет АМКУ и сравнив его положения с европейским опытом ведения лотерейного бизнеса, отметил противоречивость позиции "антимонопольщиков".

"Вопрос о модели лотерейного бизнеса в Украине остается актуальным. Как показывает мировой опыт, государственная монополия не является абсолютным злом, так же как и конкурентный рынок не всегда является условием пополнения бюджета. Не исключено, что в ситуации, которая сложилась в Украине, монополия вполне может претендовать на решение всех проблем отрасли, в том числе и социальных", – подчеркивается в статье.

Из четырех обладателей лотерейных лицензий в Украине фактически имеют право работать два – Украинская национальная лотерея (УНЛ) и "Ощадбанк". В то же время теневой рынок азартных игр маскируется под лотереи, а две другие компании, которые попали под санкции за то, что имеют российских бенефициаров, – МСЛ и "Патриот", продолжают работать без угрозы привлечения к ответственности.

Как сообщалось в СМИ, уже в ближайшее время Кабинет министров намерен утвердить лицензионные условия для участников лотерейного бизнеса в Украине, которые урегулируют рынок и установят четкие правила деятельности. Принятие постановления о лицензионных условиях для участников лотерейного рынка позволит запустить процесс продажи лицензий операторам лотерей, что, согласно планам правительства, принесет государственному бюджету около 2 миллиардов гривен.

СМИ увидели в действиях Антимонопольного комитета, который раскритиковал положения закона о государственных лотереях, попытку оттянуть принятие лицензионных условий правительством. По мнению журналистов, это делается в интересах российских владельцев лотерейных компаний МСЛ и "Патриот", которые с 2015 года находятся под санкциями и не имеют права на хозяйственную деятельность в Украине.

Лотереї, світ, Україна, гроші

Теги: Новости Украины АМКУ
Источник: 24 Канал
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